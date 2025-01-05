В зоне СВО погиб 21-летний военнослужащий из Пермского края Сергей Кондратьев

Прикамский солдат погиб при исполнении воинского долга
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во время проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб Сергей Кондратьев из Прикамья. По сведениям администрации Красновишерского округа, военнослужащему был всего 21 год.
«Боец воевал за свободу и независимость нашей Родины и героически погиб 15 октября 2024 года при исполнении обязанностей военной службы. Сергею Кондратьеву 21 год», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего. С воином на родной земле простились 5 января.
Сергей Кондратьев не дожил до своего 22-летия
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