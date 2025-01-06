Артюхов посетил главный собор ЯНАО, а чиновники Салехарда устроили хоккей на валенках: события дня

Дмитрий Артюхов посетил божественную литургию в Рождество
Глава Ямала Дмитрий Артюхов встретил Рождество во время богослужения в Преображенском соборе Салехарда. А глава города Алексей Титовский поучаствовал в традиционном хоккейном матче на валенкой в составе сборной из представителей мэрии, об этих и других событиях дня, — читайте в подборке URA.RU.
- В Кафедральном Преображенском соборе в Салехарде состоялась первая рождественская служба. Божественную литургию в нижнем храме провел архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Вместе с жителями округа божественную литургию посетил и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
- Глава Салехарда Алексей Титовский принял участие в хоккее на валенках. Спортивное мероприятие состоялось в столице ЯНАО в пятый раз. Мероприятие ежегодно проводится на катке на озера Лебяжье.
- Синоптики предупредили жителей Ямала о надвигающейся метели 8 января. Порывы ветра в Ямальском и Тазовском районах будут достигать 17 метров в секунду.
- Юные ямальцы из Пуровского района отправились к Деду Морозу в великий Устюг. Они поучаствовали в праздничной программе и накормили ягелей белую олениху и ее детеныша, которых ранее подарила Президенту РФ Владимиру Путину семья Пяк.
- Ямальское северное сияние попало в объектив путешественников из Перми, которые участвуют в проекте по изучению Арктики. Они впервые посетили природный парк Ингилор в Приуральском районе (ЯНАО) и поделились фото природного явления в социальных сетях.
- Житель Нового Уренгоя похвастался уловом порядка 30 щук на озере Негито в Пуровском районе, которое он посетил накануне Рождества. Мужчина отправился на рыбалку на вездеходе "Трэкол".
- А жительница Салехарда продает «волшебную» колбу, которая исполнит любое желание. Необычный предмет женщина выставила на продажу в интернете за 20 тысяч рублей.
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