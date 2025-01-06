06 января 2025
05 января 2025

Артюхов посетил главный собор ЯНАО, а чиновники Салехарда устроили хоккей на валенках: события дня

В Преображенском соборе Салехарда состоялась рождественская литургия
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов посетил божественную литургию в Рождество
Дмитрий Артюхов посетил божественную литургию в Рождество Фото:

Глава Ямала Дмитрий Артюхов встретил Рождество во время богослужения в Преображенском соборе Салехарда. А глава города Алексей Титовский поучаствовал в традиционном хоккейном матче на валенкой в составе сборной из представителей мэрии, об этих и других событиях дня, — читайте в подборке URA.RU.

  • В Кафедральном Преображенском соборе в Салехарде состоялась первая рождественская служба. Божественную литургию в нижнем храме провел архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Вместе с жителями округа божественную литургию посетил и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
  • Глава Салехарда Алексей Титовский принял участие в хоккее на валенках. Спортивное мероприятие состоялось в столице ЯНАО в пятый раз. Мероприятие ежегодно проводится на катке на озера Лебяжье.
  • Синоптики предупредили жителей Ямала о надвигающейся метели 8 января. Порывы ветра в Ямальском и Тазовском районах будут достигать 17 метров в секунду.
  • Юные ямальцы из Пуровского района отправились к Деду Морозу в великий Устюг. Они поучаствовали в праздничной программе и накормили ягелей белую олениху и ее детеныша, которых ранее подарила Президенту РФ Владимиру Путину семья Пяк.
  • Ямальское северное сияние попало в объектив путешественников из Перми, которые участвуют в проекте по изучению Арктики. Они впервые посетили природный парк Ингилор в Приуральском районе (ЯНАО) и поделились фото природного явления в социальных сетях.
  • Житель Нового Уренгоя похвастался уловом порядка 30 щук на озере Негито в Пуровском районе, которое он посетил накануне Рождества. Мужчина отправился на рыбалку на вездеходе "Трэкол".
  • А жительница Салехарда продает «волшебную» колбу, которая исполнит любое желание. Необычный предмет женщина выставила на продажу в интернете за 20 тысяч рублей.

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Глава Ямала Дмитрий Артюхов встретил Рождество во время богослужения в Преображенском соборе Салехарда. А глава города Алексей Титовский поучаствовал в традиционном хоккейном матче на валенкой в составе сборной из представителей мэрии, об этих и других событиях дня, — читайте в подборке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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