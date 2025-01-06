Северное сияние заметили над парком Ингилор
Ямальское северное сияние попало в объектив путешественников из Перми, которые участвуют в проекте по изучению Арктики. Они впервые посетили природный парк Ингилор в Приуральском районе (ЯНАО) и поделились фото природного явления в социальных сетях.
«В первую же ночь перехода мы поймали его — сияние! Да еще не обычное зеленое, а красочное. Восхищению не было предела», — сообщили в telegram-канале «Arctic Trophy».
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) горожане стали свидетелями редкого природного явления 5 января. В небе над городом появилось северное сияние.
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