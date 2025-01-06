06 января 2025
05 января 2025

Северное сияние попало в объектив путешественников в ямальском парке. Фото

Туристы из Перми засняли северное сияние в природном парке Ингилор
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние заметили над парком Ингилор
Северное сияние заметили над парком Ингилор Фото:

Ямальское северное сияние попало в объектив путешественников из Перми, которые участвуют в проекте по изучению Арктики. Они впервые посетили природный парк Ингилор в Приуральском районе (ЯНАО) и поделились фото природного явления в социальных сетях.

«В первую же ночь перехода мы поймали его — сияние! Да еще не обычное зеленое, а красочное. Восхищению не было предела», — сообщили в telegram-канале «Arctic Trophy».

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) горожане стали свидетелями редкого природного явления 5 января. В небе над городом появилось северное сияние.

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Ямальское северное сияние попало в объектив путешественников из Перми, которые участвуют в проекте по изучению Арктики. Они впервые посетили природный парк Ингилор в Приуральском районе (ЯНАО) и поделились фото природного явления в социальных сетях. «В первую же ночь перехода мы поймали его — сияние! Да еще не обычное зеленое, а красочное. Восхищению не было предела», — сообщили в telegram-канале «Arctic Trophy». Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) горожане стали свидетелями редкого природного явления 5 января. В небе над городом появилось северное сияние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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