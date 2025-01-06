06 января 2025
05 января 2025

Мэр Салехарда Титовский прокатился в валенках по льду. Фото

Глава Салехарда Титовский поучаствовал в хоккее на валенках
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В праздничные выходные Титовский выбрался на хоккей
В праздничные выходные Титовский выбрался на хоккей Фото:

В Рождество глава Салехарда Алексей Титовский принял участие в хоккее на валенках. Спортивное мероприятие состоялось в столице ЯНАО в пятый раз, об этом URA.RU стало известно из сообщения мэра в соцсетях.

«Сегодня с коллегами приняли участие в рождественском турнире по хоккею на валенках. Мероприятие ежегодно проводим на катке на озере Лебяжье. Такую традицию для зимней забавы заложили еще в 2020 году и с тех пор салехардцы активно участвуют», — сообщил Алексей Титовский в своем официальном telegram-канале.

Титовский поздравил победителей турнира — команду «Факел». А также отметил, что юные спортсмены провели для чиновников мастер-класс на льду. Ранее URA.RU сообщало, что глава Салехарда подвел итоги Года семьи и детства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Рождество глава Салехарда Алексей Титовский принял участие в хоккее на валенках. Спортивное мероприятие состоялось в столице ЯНАО в пятый раз, об этом URA.RU стало известно из сообщения мэра в соцсетях. «Сегодня с коллегами приняли участие в рождественском турнире по хоккею на валенках. Мероприятие ежегодно проводим на катке на озере Лебяжье. Такую традицию для зимней забавы заложили еще в 2020 году и с тех пор салехардцы активно участвуют», — сообщил Алексей Титовский в своем официальном telegram-канале. Титовский поздравил победителей турнира — команду «Факел». А также отметил, что юные спортсмены провели для чиновников мастер-класс на льду. Ранее URA.RU сообщало, что глава Салехарда подвел итоги Года семьи и детства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...