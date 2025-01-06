В Рождество глава Салехарда Алексей Титовский принял участие в хоккее на валенках. Спортивное мероприятие состоялось в столице ЯНАО в пятый раз, об этом URA.RU стало известно из сообщения мэра в соцсетях.
«Сегодня с коллегами приняли участие в рождественском турнире по хоккею на валенках. Мероприятие ежегодно проводим на катке на озере Лебяжье. Такую традицию для зимней забавы заложили еще в 2020 году и с тех пор салехардцы активно участвуют», — сообщил Алексей Титовский в своем официальном telegram-канале.
Титовский поздравил победителей турнира — команду «Факел». А также отметил, что юные спортсмены провели для чиновников мастер-класс на льду. Ранее URA.RU сообщало, что глава Салехарда подвел итоги Года семьи и детства.
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