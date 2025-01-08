Без съемок, но с коньяком: Shot показал новый райдер Анжелики Варум

Анжелика Варум готова выступить на корпоративе за четыре млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Снимать Варум можно только по согласованию с ее менеджером
Снимать Варум можно только по согласованию с ее менеджером Фото:

Известная российская певица Анжелика Варум начала принимать заказы на корпоративы в 2025 году. Выступить перед своими поклонниками она готова за четыре млн рублей (или 40 тысяч долларов). При этом организаторы должны предоставить бутылку коньяка Hennessy VSOP и предварительно согласовать съемки с ее менеджером.

«Съемки без предварительного согласования с моим менеджером запрещены, а запросы на совместные фотографии с поклонниками не рассматриваются», — передает telegram-канал Shot. Кроме того, организаторам мероприятий необходимо учитывать особые требования к условиям проведения корпоративов.

Анжелика Варум требует, чтобы в номерах отеля, где она проживает, не было ковролина и пуховых одеял, допускается только синтепоновая постель. Также важно обеспечить бизнес-автомобиль представительского класса не старше 2010 года и предусмотреть минималистичное убранство в гримерке, включая четыре бутылки воды и одну бутылку коньяка Hennessy VSOP.

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Известная российская певица Анжелика Варум начала принимать заказы на корпоративы в 2025 году. Выступить перед своими поклонниками она готова за четыре млн рублей (или 40 тысяч долларов). При этом организаторы должны предоставить бутылку коньяка Hennessy VSOP и предварительно согласовать съемки с ее менеджером. «Съемки без предварительного согласования с моим менеджером запрещены, а запросы на совместные фотографии с поклонниками не рассматриваются», — передает telegram-канал Shot. Кроме того, организаторам мероприятий необходимо учитывать особые требования к условиям проведения корпоративов. Анжелика Варум требует, чтобы в номерах отеля, где она проживает, не было ковролина и пуховых одеял, допускается только синтепоновая постель. Также важно обеспечить бизнес-автомобиль представительского класса не старше 2010 года и предусмотреть минималистичное убранство в гримерке, включая четыре бутылки воды и одну бутылку коньяка Hennessy VSOP.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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