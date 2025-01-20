В Тюмени подешевеют полисы ОСАГО

В Тюменской области снизятся цены на ОСАГО. Территориальный коэффициент, который используется для расчета стоимости полиса, упадет с 27 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения Банка России по региону.
«В Тюмени и Тюменской области снизится территориальный коэффициент, который используется для расчета стоимости ОСАГО. <...> Коэффициент снизился почти на 6% — с 1,8 до 1,7. В других населенных пунктах Тюменской области снижение составило 1% — с 1,08 до 1,07», — рассказали в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что стоимость ОСАГО за 2024 год снизилась на 3,6%. По словам аналитиков, цена упала из-за аккуратных водителей, за которых борются страховщики.
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