В Тюмени подешевеют полисы ОСАГО

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Коэффициент снизился почти на 6% – с 1,8 до 1,7
Коэффициент снизился почти на 6% – с 1,8 до 1,7 Фото:

В Тюменской области снизятся цены на ОСАГО. Территориальный коэффициент, который используется для расчета стоимости полиса, упадет с 27 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения Банка России по региону.

«В Тюмени и Тюменской области снизится территориальный коэффициент, который используется для расчета стоимости ОСАГО. <...> Коэффициент снизился почти на 6% — с 1,8 до 1,7. В других населенных пунктах Тюменской области снижение составило 1% — с 1,08 до 1,07», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что стоимость ОСАГО за 2024 год снизилась на 3,6%. По словам аналитиков, цена упала из-за аккуратных водителей, за которых борются страховщики.

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В Тюменской области снизятся цены на ОСАГО. Территориальный коэффициент, который используется для расчета стоимости полиса, упадет с 27 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения Банка России по региону. «В Тюмени и Тюменской области снизится территориальный коэффициент, который используется для расчета стоимости ОСАГО. <...> Коэффициент снизился почти на 6% — с 1,8 до 1,7. В других населенных пунктах Тюменской области снижение составило 1% — с 1,08 до 1,07», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что стоимость ОСАГО за 2024 год снизилась на 3,6%. По словам аналитиков, цена упала из-за аккуратных водителей, за которых борются страховщики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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