В Тюменской области по цене «однушки» сдают в аренду нефтяную скважину

В Тюменской области нефтяную скважину сдают за 4,6 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Скважину можно арендовать на пять лет
Скважину можно арендовать на пять лет Фото:

В Уватском районе (Тюменская область) в аренду сдают нефтяную скважину. Информация об этом появилась на сайте государственных торгов. Стоимость лота составляет суть больше четырех с половиной миллионов рублей.

«Предмет торгов: скважина №18. Уватский район, Урненский лицензионный участок, Урненское месторождение», — говорится в описании. Глубина скважины — почти три тысячи метров. Стоимость аренды в год — 4 617 084 рубля.

Торги проведут 7 февраля. Срок действия договора — пять лет.

По данным сервисов бесплатных объявлений, средняя стоимость однокомнатных квартир в Тюмени начинается от пяти с половиной миллионов рублей. Арендовать вышку будет на миллион дешевле. 

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В Уватском районе (Тюменская область) в аренду сдают нефтяную скважину. Информация об этом появилась на сайте государственных торгов. Стоимость лота составляет суть больше четырех с половиной миллионов рублей. «Предмет торгов: скважина №18. Уватский район, Урненский лицензионный участок, Урненское месторождение», — говорится в описании. Глубина скважины — почти три тысячи метров. Стоимость аренды в год — 4 617 084 рубля. Торги проведут 7 февраля. Срок действия договора — пять лет. По данным сервисов бесплатных объявлений, средняя стоимость однокомнатных квартир в Тюмени начинается от пяти с половиной миллионов рублей. Арендовать вышку будет на миллион дешевле. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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