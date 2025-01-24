В Тюменской области по цене «однушки» сдают в аренду нефтяную скважину

В Уватском районе (Тюменская область) в аренду сдают нефтяную скважину. Информация об этом появилась на сайте государственных торгов. Стоимость лота составляет суть больше четырех с половиной миллионов рублей.
«Предмет торгов: скважина №18. Уватский район, Урненский лицензионный участок, Урненское месторождение», — говорится в описании. Глубина скважины — почти три тысячи метров. Стоимость аренды в год — 4 617 084 рубля.
Торги проведут 7 февраля. Срок действия договора — пять лет.
По данным сервисов бесплатных объявлений, средняя стоимость однокомнатных квартир в Тюмени начинается от пяти с половиной миллионов рублей. Арендовать вышку будет на миллион дешевле.
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