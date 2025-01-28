«Кружится голова и тошнит»: жители арктической зоны ХМАО пожаловались на запах газа

Жители поселка Березово в Березовском районе ХМАО пожаловались на запах газа в воздухе, который якобы вызвал у местных головокружение и тошноту. Причиной запаха стал ремонт на газораспределительной станции.
«По всему поселку Березово пахнет газом, дышать невозможно ни в помещение, ни на улице. Люди жалуются на ухудшение состояния, у кого-то болит и кружится голова, кого-то тошнит. При обращении в диспетчерскую службу комментариев не дали, сказали, что выясняют причину», — написали жители экс-депутату думы Югорска Антону Пантину.
Администрация Березовского района тем временем заявила — угрозы здоровью сельчан нет. «В Березово проводятся ремонтные работы на газораспределительной станции, из-за чего в воздухе присутствует запах газа. Ситуация под контролем. Здоровью жителей ничего не угрожает», — сообщили местные власти в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
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