28 января 2025

«Кружится голова и тошнит»: жители арктической зоны ХМАО пожаловались на запах газа

Жители Березово в ХМАО жалуются на головокружение из-за запаха газа на улице
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Березово жалуются на головокружение из-за запаха газа на улице
Жители Березово жалуются на головокружение из-за запаха газа на улице Фото:

Жители поселка Березово в Березовском районе ХМАО пожаловались на запах газа в воздухе, который якобы вызвал у местных головокружение и тошноту. Причиной запаха стал ремонт на газораспределительной станции.

«По всему поселку Березово пахнет газом, дышать невозможно ни в помещение, ни на улице. Люди жалуются на ухудшение состояния, у кого-то болит и кружится голова, кого-то тошнит. При обращении в диспетчерскую службу комментариев не дали, сказали, что выясняют причину», — написали жители экс-депутату думы Югорска Антону Пантину.

Администрация Березовского района тем временем заявила — угрозы здоровью сельчан нет. «В Березово проводятся ремонтные работы на газораспределительной станции, из-за чего в воздухе присутствует запах газа. Ситуация под контролем. Здоровью жителей ничего не угрожает», — сообщили местные власти в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

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Жители поселка Березово в Березовском районе ХМАО пожаловались на запах газа в воздухе, который якобы вызвал у местных головокружение и тошноту. Причиной запаха стал ремонт на газораспределительной станции. «По всему поселку Березово пахнет газом, дышать невозможно ни в помещение, ни на улице. Люди жалуются на ухудшение состояния, у кого-то болит и кружится голова, кого-то тошнит. При обращении в диспетчерскую службу комментариев не дали, сказали, что выясняют причину», — написали жители экс-депутату думы Югорска Антону Пантину. Администрация Березовского района тем временем заявила — угрозы здоровью сельчан нет. «В Березово проводятся ремонтные работы на газораспределительной станции, из-за чего в воздухе присутствует запах газа. Ситуация под контролем. Здоровью жителей ничего не угрожает», — сообщили местные власти в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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