В тюменских ресторанах почти не осталось свободных мест на 14 февраля

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Тюменцы начали бронировать места на День святого Валентина за месяц до торжества
Тюменцы начали бронировать места на День святого Валентина за месяц до торжества Фото:

В ресторанах Тюмени почти не осталось свободных мест на 14 февраля. В некоторых заведениях столы бронировали за месяц до Дня святого Валентина.

«У панорамных окон осталась пара свободных столов. Гости бронировали места за месяц вперед», — сообщили администраторы ресторана сafe 15/86.

Аналогичная ситуация и в ресторане 150 meters. Там осталась пара свободных столов, но при бронировании с гостей на эту дату возьмут депозит.

Почти все столики на двоих заняты в ресторане Vstekle. Эта же тенденция отмечена и в ресторане «Арбат».

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В ресторанах Тюмени почти не осталось свободных мест на 14 февраля. В некоторых заведениях столы бронировали за месяц до Дня святого Валентина. «У панорамных окон осталась пара свободных столов. Гости бронировали места за месяц вперед», — сообщили администраторы ресторана сafe 15/86. Аналогичная ситуация и в ресторане 150 meters. Там осталась пара свободных столов, но при бронировании с гостей на эту дату возьмут депозит. Почти все столики на двоих заняты в ресторане Vstekle. Эта же тенденция отмечена и в ресторане «Арбат».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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