В тюменских ресторанах почти не осталось свободных мест на 14 февраля

Тюменцы начали бронировать места на День святого Валентина за месяц до торжества
В ресторанах Тюмени почти не осталось свободных мест на 14 февраля. В некоторых заведениях столы бронировали за месяц до Дня святого Валентина.
«У панорамных окон осталась пара свободных столов. Гости бронировали места за месяц вперед», — сообщили администраторы ресторана сafe 15/86.
Аналогичная ситуация и в ресторане 150 meters. Там осталась пара свободных столов, но при бронировании с гостей на эту дату возьмут депозит.
Почти все столики на двоих заняты в ресторане Vstekle. Эта же тенденция отмечена и в ресторане «Арбат».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!