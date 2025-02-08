Северная пенсия или северный стаж — это возможность выйти на пенсию досрочно при условии, что гражданин Российской Федерации «отработал» положенные 15 и 20 календарных лет в условиях Крайнего Севера или на приближенных к нему территориях. Для жителей Ямала и ХМАО, в том числе представители коренных народов, «северные» надбавки наиболее актуальны. Сотрудник Отделения Социального фонда России по ЯНАО рассказал URA.RU, когда в первые появилась «северная» пенсия, подробнее — в нашем материале.
"Право на льготную пенсию в связи с работой в северных территориях начало формироваться в советское время и сформировалось окончательно уже в постсоветский период. В 60-х годах прошлого века было положено начало льготному пенсионному обеспечению лиц, работающих в районах Крайнего Севера (РКС) и приравненных к нему местностям (МКС) в современном его понимании (со снижением пенсионного возраста)", — сообщил сотрудник ОСФР по ЯНАО.
Нормативные акты, которые предусматривают назначение пенсии на льготных условиях всем, кто имеет стаж работы на Крайнем Севере, появились только в 1972 году. Сотрудники социального фонда России напомнили, что «северным стажем» считается работа в условиях РКС — 15 лет, а в условиях МКС — 20 лет. Этот показатель не менялся с 72-го года.
1 января 1992 года в Российской Федерации вступил в силу закон от 20 ноября 1990-го года № 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации» — в законе уже была определена самостоятельная норма для начисления пенсии лицам, работавшим в РКС и МКС. Здесь же впервые озвучили возраст выхода на досрочную пенсию (конечно при условии отработанного северного стажа) — 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при этом общий трудовой стаж должен быть не менее 25 и 20 лет.
"Следующим этапом в развитии льготного пенсионного обеспечения северян явилось принятие Закона РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Кроме лиц, проработавших 15?20 лет в районах Крайнего Севера и МКС, закон предусмотрел еще две категории лиц, обладающих пенсионными льготами в связи с работой в северных регионах", — отметил сотрудник.
Такими двумя категориями для пенсионных льгот стали:
- женщины, родившие двух и более детей, и достигшие возраста 50 лет (при наличии страхового стажа не менее 20 лет), если они проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях;
- мужчины, достигшие возраста 50 лет и женщины, достигшие возраста 45 лет, которые постоянно проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Они также должны проработать соответственно не менее 25 и 20 лет в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков.
Однако окончательно институт пенсионного обеспечения для людей с северным стажем сформировался в период пенсионной реформы 2002 года. Постепенно развивались и нормы, регулирующие вопросы страховой части трудовой пенсии, в том числе исчисления страхового стажа, уплаты страховых взносов и конвертации пенсионных прав.
"25 июля 2002 г. вступили в силу Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. Данные правила имели непосредственное отношение и к порядку исчисления «северного» стажа. Одно из существенных изменений, внесенное данными правилами, означало, что в северный стаж стало возможным засчитывать только те периоды работы, когда лицо было занято на работе в течение полного рабочего дня", — рассказал сотрудник ОСФР по ЯНАО.
Пенсия для КМНС
Правило на социальную пенсию гражданам из числа малочисленных коренных народов Севера появилось с Федеральным законом № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», который также вступил в силу 1 января 2002 года. На момент получения пенсии представитель КМНС должен постоянно проживать в соответствующих районах.
Право на пенсию жителям коренных народов в районах Севера предоставлялось с возрастом 55 и 50 лет соответственно. На данный момент этот возраст для них остался без изменений, несмотря на то, что пенсионный возраст остальным гражданам подняли до 70 и 60 лет соответственно.
"В настоящее время практически все положения о льготном пенсионном обеспечении в связи с работой на Крайнем Севере с незначительными изменениями включены в действующий Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». То, что часто называют пенсионными льготами или преимуществами в отношении лиц, работавших в районах Крайнего Севера, обусловлено правом на более ранний по возрасту выход на страховую пенсию по старости", — отметил специалист ямальского отделения СФР.
На данный момент выйти досрочно на страховую пенсию по старости можно, если индивидуальный коэффициент пенсионного стажа составляет не менее 30.
Для граждан, которые работают в местностях только приравненных к районам Крайнего Севера — МКС, один год работы равняется девятью месяцами работы в РКС. Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее семи лет и шести месяцев, страховая пенсия назначается с уменьшением возраста на четыре месяца за каждый полный календарный год работы в этих районах.
При этом социальные пенсии гражданам из числа малочисленных народов Севера назначаются в соответствии с Законом о государственном пенсионном обеспечении в РФ (Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»). Ранее URA.RU сообщало, как не потерять «северные» надбавки при переезде из ЯНАО в другие регионы страны. Специалисты ямальского отделения Социального Фонда России объяснили, что потерять «северные» надбавки к пенсии невозможно.
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