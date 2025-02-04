Развлечения Челябинские рыбаки сняли норку, ворующую рыбу. Видео 05 февраля 2025 в 11:57 Размер текста - 17 + Норка несколько раз подходила к рыбакам за рыбкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Троицке Челябинской области норка несколько раз подходила к рыбакам, чтобы полакомиться рыбой. Повадки животного удалось снять на видео. «Подпусти ближе», — говорят на видео рыбаки. Бесстрашная гостья ловко хватала небольшие рыбешки и отходила на безопасное расстояние, чтобы съесть добычу. Ранее в челябинских лесах возле города Снежинск жители обнаружили белого горностая. В комментариях к фото подписчики местного сообщества предположили, что это может быть куница, соболь, ласка и даже колонок. Охотники подтвердили, что это редкий зверек, который имеет темный кончик хвоста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Троицке Челябинской области норка несколько раз подходила к рыбакам, чтобы полакомиться рыбой. Повадки животного удалось снять на видео. «Подпусти ближе», — говорят на видео рыбаки. Бесстрашная гостья ловко хватала небольшие рыбешки и отходила на безопасное расстояние, чтобы съесть добычу. Ранее в челябинских лесах возле города Снежинск жители обнаружили белого горностая. В комментариях к фото подписчики местного сообщества предположили, что это может быть куница, соболь, ласка и даже колонок. Охотники подтвердили, что это редкий зверек, который имеет темный кончик хвоста. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям