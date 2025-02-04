В Троицке Челябинской области норка несколько раз подходила к рыбакам, чтобы полакомиться рыбой. Повадки животного удалось снять на видео.
«Подпусти ближе», — говорят на видео рыбаки. Бесстрашная гостья ловко хватала небольшие рыбешки и отходила на безопасное расстояние, чтобы съесть добычу.
Ранее в челябинских лесах возле города Снежинск жители обнаружили белого горностая. В комментариях к фото подписчики местного сообщества предположили, что это может быть куница, соболь, ласка и даже колонок. Охотники подтвердили, что это редкий зверек, который имеет темный кончик хвоста.
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