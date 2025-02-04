04 февраля 2025

Челябинские рыбаки сняли норку, ворующую рыбу. Видео

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Норка несколько раз подходила к рыбакам за рыбкой Фото:

В Троицке Челябинской области норка несколько раз подходила к рыбакам, чтобы полакомиться рыбой. Повадки животного удалось снять на видео.

«Подпусти ближе», — говорят на видео рыбаки. Бесстрашная гостья ловко хватала небольшие рыбешки и отходила на безопасное расстояние, чтобы съесть добычу.

Ранее в челябинских лесах возле города Снежинск жители обнаружили белого горностая. В комментариях к фото подписчики местного сообщества предположили, что это может быть куница, соболь, ласка и даже колонок. Охотники подтвердили, что это редкий зверек, который имеет темный кончик хвоста.

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В Троицке Челябинской области норка несколько раз подходила к рыбакам, чтобы полакомиться рыбой. Повадки животного удалось снять на видео. «Подпусти ближе», — говорят на видео рыбаки. Бесстрашная гостья ловко хватала небольшие рыбешки и отходила на безопасное расстояние, чтобы съесть добычу. Ранее в челябинских лесах возле города Снежинск жители обнаружили белого горностая. В комментариях к фото подписчики местного сообщества предположили, что это может быть куница, соболь, ласка и даже колонок. Охотники подтвердили, что это редкий зверек, который имеет темный кончик хвоста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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