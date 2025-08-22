В МЧС уточнили масштабы возгорания на челябинской птицефабрике

В поселке Рощино под Челябинском возгорание охватило кровлю птичника на площади около семи тысяч квадратных метров. Крупный пожар произошел днем 23 августа на территории птицефабрики «Равис». Об этом URA.RU заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В поселке Рощино Сосновского района горит кровля птичника на 7000 квадратов. В результате происшествия из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
Для ликвидации возгорания привлечены 46 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и 12 единиц техники. Специалисты продолжают тушение.
Как сообщало URA.RU ранее, густой столб дыма заметен с трассы и других районов Челябинска. На место происшествия направились специалисты ГУ МЧС по региону.
