22 августа 2025

В МЧС уточнили масштабы возгорания на челябинской птицефабрике

В поселке Рощино горит кровля птичника «Равис» на 7000 квадратов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар распространился на территорию в семь тысяч квадратных метров
Пожар распространился на территорию в семь тысяч квадратных метров Фото:

В поселке Рощино под Челябинском возгорание охватило кровлю птичника на площади около семи тысяч квадратных метров. Крупный пожар произошел днем 23 августа на территории птицефабрики «Равис». Об этом URA.RU заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В поселке Рощино Сосновского района горит кровля птичника на 7000 квадратов. В результате происшествия из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Для ликвидации возгорания привлечены 46 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и 12 единиц техники. Специалисты продолжают тушение.

Как сообщало URA.RU ранее, густой столб дыма заметен с трассы и других районов Челябинска. На место происшествия направились специалисты ГУ МЧС по региону.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Рощино под Челябинском возгорание охватило кровлю птичника на площади около семи тысяч квадратных метров. Крупный пожар произошел днем 23 августа на территории птицефабрики «Равис». Об этом URA.RU заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В поселке Рощино Сосновского района горит кровля птичника на 7000 квадратов. В результате происшествия из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве. Для ликвидации возгорания привлечены 46 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и 12 единиц техники. Специалисты продолжают тушение. Как сообщало URA.RU ранее, густой столб дыма заметен с трассы и других районов Челябинска. На место происшествия направились специалисты ГУ МЧС по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...