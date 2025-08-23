23 августа 2025

Из Челябинска задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Москву и Екатеринбург

В челябинском аэропорту «Курчатов» массово задерживаются рейсы в Санкт-Петербург
В челябинском аэропорту «Курчатов» массово задерживаются рейсы в Санкт-Петербург

Челябинский аэропорт столкнулся с массовыми задержками рейсов в Санкт-Петербург, Москву и Екатеринбург. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта «Курчатов».

«Вылет рейса SU 6462 Челябинск — Санкт-Петербург задерживается почти на 12 часов (по расписанию 06:15 — расчетное время 18:10), рейс FV 6462 Челябинск — Санкт-Петербург задерживается на 12 часов (по расписанию 06:15 — расчетное время 18:10).  Рейс 5Н 528 Челябинск — Санкт-Петербург задерживается почти на 6 часов (по расписанию 06:50 — расчетное время13:15). Вылет рейса SU 6464 Челябинск — Санкт-Петербург задерживается на 8 часов 15 минут (по расписанию14:30 — расчетное время 22:45), рейс FV 6464 Челябинск — Санкт-Петербург также задерживается 8 часов 15 минут (по расписанию14:30 — расчетное время 22:45)», — следует из информации, размещенной на табло.

Помимо этого, задержаны рейсы из Челябинска в Москву (рейс ДР 6570, по расписанию 14:00 — расчетное время15:30) и  Екатеринбург (рейс ИН 902, по расписанию 17:35 — расчетное время: 21:55). Ранее рейсы из Санкт-Петербурга в Челябинск и обратно, которые должны были состояться ночью 24 августа, отменили

Ночью сразу несколько крупных аэропортов России, включая Пулково, ограничили прием и вылет рейсов. Из-за риска безопасности перелетов, задержаны и отменены рейсы как по внутренним, так и по внешним направлениям.

