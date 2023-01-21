В челябинском лесу обнаружили белого горностая. Фото

22 января 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

В зимнем лесу белый зверек практически незаметен Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В лесу возле Снежинска Челябинской области местные жители обнаружили белого горностая. Фотографиями зверька они поделились в соцсетях. «Вот такие зверьки водятся у нас в лесу на Раскурихе. Кто знает, кто этот красавец?», — спросили в сообществе «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях подписчики сообщества предположили, что это может быть куница, соболь, ласка и даже колонок. Однако местные охотники заверили, что это горностай, подтвердив это на видео, где явно заметен черный кончик хвоста. Ранее стало известно, что в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района Челябинской области проведут «перепись» куниц, волков и других зверей. «Переписчики» посчитают следы 14 животных: кроме куниц и волков будут определено количество лосей, кабанов, белок, косуль, лисиц, рысей, зайцев-беляков, енотовидных собак, а также горностаев, американских норок, рябчиков и глухарей. Охотники однозначно определили, что это горностай Сообщество «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте».

В лесу возле Снежинска Челябинской области местные жители обнаружили белого горностая. Фотографиями зверька они поделились в соцсетях. «Вот такие зверьки водятся у нас в лесу на Раскурихе. Кто знает, кто этот красавец?», — спросили в сообществе «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях подписчики сообщества предположили, что это может быть куница, соболь, ласка и даже колонок. Однако местные охотники заверили, что это горностай, подтвердив это на видео, где явно заметен черный кончик хвоста. Ранее стало известно, что в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района Челябинской области проведут «перепись» куниц, волков и других зверей. «Переписчики» посчитают следы 14 животных: кроме куниц и волков будут определено количество лосей, кабанов, белок, косуль, лисиц, рысей, зайцев-беляков, енотовидных собак, а также горностаев, американских норок, рябчиков и глухарей.