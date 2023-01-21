21 января 2023
20 января 2023

В челябинском лесу обнаружили белого горностая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя природа. Урал, зима, зимний лес, северный урал, зимний урал, урал зимой
В зимнем лесу белый зверек практически незаметен Фото:

В лесу возле Снежинска Челябинской области местные жители обнаружили белого горностая. Фотографиями зверька они поделились в соцсетях.

«Вот такие зверьки водятся у нас в лесу на Раскурихе. Кто знает, кто этот красавец?», — спросили в сообществе «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях подписчики сообщества предположили, что это может быть куница, соболь, ласка и даже колонок. Однако местные охотники заверили, что это горностай, подтвердив это на видео, где явно заметен черный кончик хвоста.

Ранее стало известно, что в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района Челябинской области проведут «перепись» куниц, волков и других зверей. «Переписчики» посчитают следы 14 животных: кроме куниц и волков будут определено количество лосей, кабанов, белок, косуль, лисиц, рысей, зайцев-беляков, енотовидных собак, а также горностаев, американских норок, рябчиков и глухарей.

Охотники однозначно определили, что это горностай

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В лесу возле Снежинска Челябинской области местные жители обнаружили белого горностая. Фотографиями зверька они поделились в соцсетях. «Вот такие зверьки водятся у нас в лесу на Раскурихе. Кто знает, кто этот красавец?», — спросили в сообществе «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях подписчики сообщества предположили, что это может быть куница, соболь, ласка и даже колонок. Однако местные охотники заверили, что это горностай, подтвердив это на видео, где явно заметен черный кончик хвоста. Ранее стало известно, что в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района Челябинской области проведут «перепись» куниц, волков и других зверей. «Переписчики» посчитают следы 14 животных: кроме куниц и волков будут определено количество лосей, кабанов, белок, косуль, лисиц, рысей, зайцев-беляков, енотовидных собак, а также горностаев, американских норок, рябчиков и глухарей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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