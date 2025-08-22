22 августа 2025

Челябинцам раскрыли горькую правду о пользе одного бокала вина

Врач Шеломенцев: даже один бокал вина вредит здоровью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи подчеркивают, что никакой безопасной дозы алкоголя не существует
Врачи подчеркивают, что никакой безопасной дозы алкоголя не существует Фото:

Даже один бокал красного вина представляет очевидную опасность для здоровья. При этом распространенное мнение о пользе небольших доз алкоголя — не более чем заблуждение. Об этом рассказал психиатр-нарколог челябинской областной психоневрологической больницы №1 Андрей Шеломенцев.

«Разговоры о том, что бокал красного вина за ужином не приносит вреда, а, напротив, только пользу, наверное, слышали многие. Но это не так. Независимо от дозы, этанол является нейротоксином и психоактивным веществом. Даже небольшие регулярные дозы алкоголя могут негативно влиять на центральную нервную систему, печень, сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт», — процитировали Шеломенцева в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Врач также отметил, что антиоксиданты, на которые часто ссылаются сторонники употребления вина, можно получить из других, более безопасных продуктов — например, из винограда, ягод и зеленого чая. А вот даже один бокал в день со временем может привести к увеличению потребляемого объема алкоголя.

Как сообщало URA.RU ранее, по словам врача районной больницы села Долгодеревенское Евгения Дроздова, если мозг нашел быстрый путь к большому объему дофамина через алкоголь, никотин, шопоголизм или просмотр соцсетей, заставить ходить его по другой дороге будет сложно. Любая зависимость — это, в первую очередь, расстройство ментальных функций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Даже один бокал красного вина представляет очевидную опасность для здоровья. При этом распространенное мнение о пользе небольших доз алкоголя — не более чем заблуждение. Об этом рассказал психиатр-нарколог челябинской областной психоневрологической больницы №1 Андрей Шеломенцев. «Разговоры о том, что бокал красного вина за ужином не приносит вреда, а, напротив, только пользу, наверное, слышали многие. Но это не так. Независимо от дозы, этанол является нейротоксином и психоактивным веществом. Даже небольшие регулярные дозы алкоголя могут негативно влиять на центральную нервную систему, печень, сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт», — процитировали Шеломенцева в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Врач также отметил, что антиоксиданты, на которые часто ссылаются сторонники употребления вина, можно получить из других, более безопасных продуктов — например, из винограда, ягод и зеленого чая. А вот даже один бокал в день со временем может привести к увеличению потребляемого объема алкоголя. Как сообщало URA.RU ранее, по словам врача районной больницы села Долгодеревенское Евгения Дроздова, если мозг нашел быстрый путь к большому объему дофамина через алкоголь, никотин, шопоголизм или просмотр соцсетей, заставить ходить его по другой дороге будет сложно. Любая зависимость — это, в первую очередь, расстройство ментальных функций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...