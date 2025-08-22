22 августа 2025

На обесточенном предприятии в Челябинске появилось электричество только после визита прокуратуры

Прокуратура восстановила электроснабжение на промышленной площадке в Челябинске
В Курчатовском районе Челябинска после вмешательства прокуратуры восстановлено электроснабжение на промышленной площадке, где ранее зафиксировали длительный перерыв в подаче электроэнергии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"На место аварийной ситуации выехал исполняющий обязанности прокурора района Михаил Ермаков. Совместно со специалистами профильных служб было определено место и причины повреждения электросетей. В результате предпринятых мероприятий подача электроэнергии потребителям возобновлена», — уточнили в прокуратуре.

По итогам проверки решается вопрос о принятии мер реагирования в отношении лиц, допустивших нарушение. Проверка изначально была инициирована по информации СМИ.

Как сообщало URA.RU ранее, прокуратура Курчатовского района начала проверку по сведениям о подделке подписей жителей дома. После жалоб челябинцев материалы направлены в ОП «Курчатовский» для возбуждения уголовного дела.

