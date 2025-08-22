На обесточенном предприятии в Челябинске появилось электричество только после визита прокуратуры

В Курчатовском районе Челябинска после вмешательства прокуратуры восстановлено электроснабжение на промышленной площадке, где ранее зафиксировали длительный перерыв в подаче электроэнергии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"На место аварийной ситуации выехал исполняющий обязанности прокурора района Михаил Ермаков. Совместно со специалистами профильных служб было определено место и причины повреждения электросетей. В результате предпринятых мероприятий подача электроэнергии потребителям возобновлена», — уточнили в прокуратуре.
По итогам проверки решается вопрос о принятии мер реагирования в отношении лиц, допустивших нарушение. Проверка изначально была инициирована по информации СМИ.
Как сообщало URA.RU ранее, прокуратура Курчатовского района начала проверку по сведениям о подделке подписей жителей дома. После жалоб челябинцев материалы направлены в ОП «Курчатовский» для возбуждения уголовного дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!