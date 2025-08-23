В России нашли 16 городов с рекордно коротким названием

В России насчитывается 16 городов с самым коротким названием — всего три буквы, согласно данным Росреестра из Государственного каталога географических названий. Четверть из них находятся в Свердловской и Челябинской областях и в Пермском крае.
«Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое короткое название (три символа) имеют города: Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя, Южа», — отметили в сообщении из Росреестра РИА Новости. Город Реж находится в Свердловской области, города Аша и Сим в Челябинской, а город Оса в Пермском крае.
На сегодняшний день в Роскадастре зарегистрировано 1242 города России. По словам специалистов, короткие названия часто встречаются в регионах с богатой историей освоения территории.
