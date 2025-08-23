В России нашли 16 городов с рекордно коротким названием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В списке городов есть Аша, Оса, Реж и Сим
В списке городов есть Аша, Оса, Реж и Сим Фото:

В России насчитывается 16 городов с самым коротким названием — всего три буквы, согласно данным Росреестра из Государственного каталога географических названий. Четверть из них находятся в Свердловской и Челябинской областях и в Пермском крае.

«Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое короткое название (три символа) имеют города: Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя, Южа», — отметили в сообщении из Росреестра РИА Новости. Город Реж находится в Свердловской области, города Аша и Сим в Челябинской, а город Оса в Пермском крае.

На сегодняшний день в Роскадастре зарегистрировано 1242 города России. По словам специалистов, короткие названия часто встречаются в регионах с богатой историей освоения территории.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России насчитывается 16 городов с самым коротким названием — всего три буквы, согласно данным Росреестра из Государственного каталога географических названий. Четверть из них находятся в Свердловской и Челябинской областях и в Пермском крае. «Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое короткое название (три символа) имеют города: Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя, Южа», — отметили в сообщении из Росреестра РИА Новости. Город Реж находится в Свердловской области, города Аша и Сим в Челябинской, а город Оса в Пермском крае. На сегодняшний день в Роскадастре зарегистрировано 1242 города России. По словам специалистов, короткие названия часто встречаются в регионах с богатой историей освоения территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...