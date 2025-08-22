22 августа 2025

Челябинцев предупредили о дорожных работах на трассе в сторону Екатеринбурга

На трассе между Челябинском и Екатеринбургом из-за ремонта открыта одна полоса
Из-за ремонта будет действовать одна полоса
На 17-м километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбургу» 23 августа стартовали дорожные работы. В связи с ремонтом движение на участке организовано только по одной полосе. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

«Работы производятся на 17-м километре а/д „Подъезд к городу Екатеринбургу“. Движение транспорта осуществляется по правой полосе», — прокомментировали в ведомстве.

Автомобилистов попросили учесть временные ограничения при планировании маршрута. Об окончании дорожных работ не уточняется.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске для пешеходов закроют площадь Революции с 23:00 23 августа до 16:00 24 августа. На это же время закрывается движение транспорта, в том числе общественного, по проспекту Ленина от Цвиллинга до Воровского. Кроме этого, в предстоящее воскресенье с 5:00 до 16:00 ограничат проезд по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой и на улице Лесопарковой от проспекта Ленина до Сони Кривой.

