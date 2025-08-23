23 августа 2025

Челябинца ждет наказание за то, что он сбил девочку в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самокатчик также перевозил пассажира
Самокатчик также перевозил пассажира Фото:

Свердловские следователи завели уголовное дело по факту ДТП, в котором челябинец сбил девочку на электросамокате в Екатеринбурге. Об этом сообщили пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

«20 августа текущего года в городе Екатеринбурге двое молодых людей, передвигаясь на одном средстве индивидуальной мобильности, сбили ребенка в пешеходной зоне. Пострадавшей с травмой головы потребовалась медицинская помощь. В СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По поручению Александра Бастрыкина, глава регионального управления СК Богдан Францишко должен представить доклад о проводимых следственных действиях и предварительных результатах расследования. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат ведомства.

Инцидент произошел 20 августа на улице Белинского в Екатеринбурге. 19-летний житель Челябинска, передвигаясь на электросамокате с пассажиром, сбил шестилетнюю девочку, которая шла по тротуару вместе с матерью. Ребенок получил травму головы и был доставлен в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловские следователи завели уголовное дело по факту ДТП, в котором челябинец сбил девочку на электросамокате в Екатеринбурге. Об этом сообщили пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. «20 августа текущего года в городе Екатеринбурге двое молодых людей, передвигаясь на одном средстве индивидуальной мобильности, сбили ребенка в пешеходной зоне. Пострадавшей с травмой головы потребовалась медицинская помощь. В СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе ведомства. По поручению Александра Бастрыкина, глава регионального управления СК Богдан Францишко должен представить доклад о проводимых следственных действиях и предварительных результатах расследования. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат ведомства. Инцидент произошел 20 августа на улице Белинского в Екатеринбурге. 19-летний житель Челябинска, передвигаясь на электросамокате с пассажиром, сбил шестилетнюю девочку, которая шла по тротуару вместе с матерью. Ребенок получил травму головы и был доставлен в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...