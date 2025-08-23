Челябинца ждет наказание за то, что он сбил девочку в Екатеринбурге

Свердловские следователи завели уголовное дело по факту ДТП, в котором челябинец сбил девочку на электросамокате в Екатеринбурге. Об этом сообщили пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.
«20 августа текущего года в городе Екатеринбурге двое молодых людей, передвигаясь на одном средстве индивидуальной мобильности, сбили ребенка в пешеходной зоне. Пострадавшей с травмой головы потребовалась медицинская помощь. В СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По поручению Александра Бастрыкина, глава регионального управления СК Богдан Францишко должен представить доклад о проводимых следственных действиях и предварительных результатах расследования. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат ведомства.
Инцидент произошел 20 августа на улице Белинского в Екатеринбурге. 19-летний житель Челябинска, передвигаясь на электросамокате с пассажиром, сбил шестилетнюю девочку, которая шла по тротуару вместе с матерью. Ребенок получил травму головы и был доставлен в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.