Челябинск вошел в рейтинг самых интеллектуальных городов России

Челябинск стал одним из лидеров рейтинга самых интеллектуальных городов России, заняв место в пятерке крупнейших мегаполисов с самым высоким уровнем цифровизации. Об этом стало известно на Пермском форуме развития «Города будущего», на котором объявили рейтинг «IQ городов».
«В число пяти самых интеллектуальных мегаполисов страны вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пермь и Челябинск. Среди регионов лидерами стали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Пермский край, Тюменская область, Сахалинская и Новосибирская области», — сообщается в telegram-канале «Объясняем.рф».
Индекс «IQ городов» отражает степень внедрения цифровых технологий в управление городским хозяйством. В расчет принимались такие показатели, как развитие электронных сервисов в ЖКХ, внедрение инноваций для городской среды и эффективность цифрового управления.
Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал главой Совета по искусственному интеллекту, который был создан для развития данного направления. В регионе реализуются как федеральные меры поддержки IT-сектора, так и разрабатываются дополнительные региональные инициативы. Совет призван решать ключевые задачи, связанные с созданием, внедрением и развитием технологий ИИ.
