Бастрыкин взял на контроль дело о сливе нечистот в реку Миасс в Челябинске

Ход расследования уголовного дела о сливе нечистот в реку Миасс в Металлургическом районе Челябинска взял под контроль председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о результатах проверки. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Челябинске. В СМИ и социальных сетях сообщается о нарушении природоохранного законодательства в городе Челябинске», — говорится в сообщении telegram-канала связи граждан со Следственным комитетом РФ.
В Металлургическом районе неподалеку от жилых построек неизвестные лица создали нелегальную свалку, куда систематически вывозятся бытовые и биологические отходы. Это приводит к загрязнению почвы, подземных вод и реки Миасс, уточнили в ведомстве. По предварительным данным, ранее меры по устранению свалки не принимались, несмотря на обращения граждан и публикации в СМИ.
И.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константин Правосудов назначен ответственным за доклад о ходе расследования. Центральный аппарат Следственного комитета взял исполнение поручения на особый контроль.
Как URA.RU писало ранее, региональное минэкологии рассказало, что сточные воды, содержащие нечистоты, попадают в реку Миасс из-под расположенной поблизости свалки. Отходы сваливались на участке, принадлежащем администрации города.
