В Каслинском районе Челябинской области в конце лета наблюдается изобилие яблок. С деревьев в «Григорьевских садах» снимают огромное количество плодов. Соответствующими видео фермеры делятся в социальных сетях.
«И это не Краснодарский край. Вы только посмотрите! Челябинская область еще чуть-чуть и станет садоводческим краем державы. Просто идешь и вдохновляешься», — говорится на видео в telegram-канале «Григорьевские сады».
На кадрах заметно, что посетители приезжают не только собрать урожай. Гости уральских плодово-ягодных садов посещают их в формате прогулки выходного дня.
Как сообщало URA.RU ранее, если в июле, когда только запустили рейс для желающих посетить «Григорьевские сады», туда выезжали по 17 человек, то теперь едут две машины — число желающих приблизилось к сотне. Всего же за неделю сады посещает порядка тысячи гостей и самособорщиков ягод.
