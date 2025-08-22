22 августа 2025

«И это не Краснодарский край»: челябинцам показали сады с огромным количеством яблок. Видео

В «Григорьевских садах» в конце лета снимают большой урожай яблок
© Служба новостей «URA.RU»
В конце лета в Каслинском районе собирают тонны яблок
В конце лета в Каслинском районе собирают тонны яблок Фото:

В Каслинском районе Челябинской области в конце лета наблюдается изобилие яблок. С деревьев в «Григорьевских садах» снимают огромное количество плодов. Соответствующими видео фермеры делятся в социальных сетях.

«И это не Краснодарский край. Вы только посмотрите! Челябинская область еще чуть-чуть и станет садоводческим краем державы. Просто идешь и вдохновляешься», — говорится на видео в telegram-канале «Григорьевские сады».

На кадрах заметно, что посетители приезжают не только собрать урожай. Гости уральских плодово-ягодных садов посещают их в формате прогулки выходного дня.

Как сообщало URA.RU ранее, если в июле, когда только запустили рейс для желающих посетить «Григорьевские сады», туда выезжали по 17 человек, то теперь едут две машины — число желающих приблизилось к сотне. Всего же за неделю сады посещает порядка тысячи гостей и самособорщиков ягод.

Ссылки по теме

