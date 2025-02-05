05 февраля 2025

Курганцы опасаются прихода в сферу образования бывших проституток

© Служба новостей «URA.RU»
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Тема вызвала у горожан бурные обсуждения
Тема вызвала у горожан бурные обсуждения Фото:

Жители Кургана обсуждают возможное появление в педагогическом сообществе женщин, которые в прошлом занимались оказанием интим-услуг. Своими опасениями по этому поводу горожане поделились после публикации в telegram-канале «Курганистан» поста о проститутке, которая из-за тягот в профессии хочет вернуться в сферу образования.

«Что-то страшновато становится за мальчиков-школьников. Больше всего настораживает, что хочет „вернуться“ в „образование“. Что ей там делать, в образовании?» — возмущаются курганцы в комментариях к посту в telegram-канале «Курганистан».

Некоторые иронизируют по этому поводу: «Ну и хорошо, хоть бывшие проститутки пойдут в учителя. А то учить уже некому. Только зарабатывать она в месяц там будет, сколько за ночь имела».

Многие курганцы отнеслись к откровениям девушки из сферы оказания интим-услуг с юмором, кого-то возмутила поднятая тема. Однако цифры говорят об интересе горожан — пост оказался очень популярным: он набрал свыше 22 тысяч просмотров и 557 реакций, а 507 человек непублично поделились им.

URA.RU рассказывало о судьбе девушки, которую в эту сферу толкнули тяжелые жизненные обстоятельства. Но сейчас она хочет уйти из нее из-за сильной моральной нагрузки. Возможно, вернуться к педагогике и даже выйти замуж.

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Жители Кургана обсуждают возможное появление в педагогическом сообществе женщин, которые в прошлом занимались оказанием интим-услуг. Своими опасениями по этому поводу горожане поделились после публикации в telegram-канале «Курганистан» поста о проститутке, которая из-за тягот в профессии хочет вернуться в сферу образования. «Что-то страшновато становится за мальчиков-школьников. Больше всего настораживает, что хочет „вернуться“ в „образование“. Что ей там делать, в образовании?» — возмущаются курганцы в комментариях к посту в telegram-канале «Курганистан». Некоторые иронизируют по этому поводу: «Ну и хорошо, хоть бывшие проститутки пойдут в учителя. А то учить уже некому. Только зарабатывать она в месяц там будет, сколько за ночь имела». Многие курганцы отнеслись к откровениям девушки из сферы оказания интим-услуг с юмором, кого-то возмутила поднятая тема. Однако цифры говорят об интересе горожан — пост оказался очень популярным: он набрал свыше 22 тысяч просмотров и 557 реакций, а 507 человек непублично поделились им. URA.RU рассказывало о судьбе девушки, которую в эту сферу толкнули тяжелые жизненные обстоятельства. Но сейчас она хочет уйти из нее из-за сильной моральной нагрузки. Возможно, вернуться к педагогике и даже выйти замуж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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