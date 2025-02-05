Курганцы опасаются прихода в сферу образования бывших проституток

Жители Кургана обсуждают возможное появление в педагогическом сообществе женщин, которые в прошлом занимались оказанием интим-услуг. Своими опасениями по этому поводу горожане поделились после публикации в telegram-канале «Курганистан» поста о проститутке, которая из-за тягот в профессии хочет вернуться в сферу образования.
«Что-то страшновато становится за мальчиков-школьников. Больше всего настораживает, что хочет „вернуться“ в „образование“. Что ей там делать, в образовании?» — возмущаются курганцы в комментариях к посту в telegram-канале «Курганистан».
Некоторые иронизируют по этому поводу: «Ну и хорошо, хоть бывшие проститутки пойдут в учителя. А то учить уже некому. Только зарабатывать она в месяц там будет, сколько за ночь имела».
Многие курганцы отнеслись к откровениям девушки из сферы оказания интим-услуг с юмором, кого-то возмутила поднятая тема. Однако цифры говорят об интересе горожан — пост оказался очень популярным: он набрал свыше 22 тысяч просмотров и 557 реакций, а 507 человек непублично поделились им.
URA.RU рассказывало о судьбе девушки, которую в эту сферу толкнули тяжелые жизненные обстоятельства. Но сейчас она хочет уйти из нее из-за сильной моральной нагрузки. Возможно, вернуться к педагогике и даже выйти замуж.
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