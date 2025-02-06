Потенциальный канцлер ФРГ захотел позвонить Путину

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц готов говорить с Путиным о конфликте на Украине
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В ФРГ снова заговорили о проведении переговоров с Путиным
В ФРГ снова заговорили о проведении переговоров с Путиным Фото:

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц выразил готовность к телефонному разговору с президентом России Владимиром Путиным для продвижения мирного урегулирования украинского конфликта. Мерц подчеркнул, что такой разговор возможен только в случае, если он способствует достижению мира.

«Если я буду говорить по телефону с Путиным, то только в том случае, если у нас будет шанс приблизиться к мирному решению», — заявил Мерц в интервью медиагруппе Funke. Тем не менее, кандидат подчеркнул, что основной задачей НАТО остается сдерживание.

В дополнение к вопросам международной политики, Фридрих Мерц также акцентировал внимание на необходимости усиления оборонной способности Европы. Он заявил о сложности и высокой стоимости существующих систем вооружений, указав на нужду в унификации и оптимизации оборонных ресурсов.

В ходе телефонной беседы, прошедшей 15 ноября 2024 года, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили ряд важных тем, включая текущую обстановку на Украине. Этот разговор стал первым диалогом между двумя лидерами с 2 декабря 2022 года и был инициирован немецкой стороной. Помимо украинского вопроса, в рамках переговоров также были затронуты ситуация на Ближнем Востоке и аспекты двусторонних отношений между Россией и Германией.

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Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц выразил готовность к телефонному разговору с президентом России Владимиром Путиным для продвижения мирного урегулирования украинского конфликта. Мерц подчеркнул, что такой разговор возможен только в случае, если он способствует достижению мира. «Если я буду говорить по телефону с Путиным, то только в том случае, если у нас будет шанс приблизиться к мирному решению», — заявил Мерц в интервью медиагруппе Funke. Тем не менее, кандидат подчеркнул, что основной задачей НАТО остается сдерживание. В дополнение к вопросам международной политики, Фридрих Мерц также акцентировал внимание на необходимости усиления оборонной способности Европы. Он заявил о сложности и высокой стоимости существующих систем вооружений, указав на нужду в унификации и оптимизации оборонных ресурсов. В ходе телефонной беседы, прошедшей 15 ноября 2024 года, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили ряд важных тем, включая текущую обстановку на Украине. Этот разговор стал первым диалогом между двумя лидерами с 2 декабря 2022 года и был инициирован немецкой стороной. Помимо украинского вопроса, в рамках переговоров также были затронуты ситуация на Ближнем Востоке и аспекты двусторонних отношений между Россией и Германией.
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