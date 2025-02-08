Стало известно о смерти хирурга-онколога Михаила Давыдова

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Давыдов скончался из-за продолжительной болезни
Давыдов скончался из-за продолжительной болезни Фото:

На 78-м году жизни скончался хирург-онколог, академик РАН Михаил Давыдов из-за продолжительной болезни. Об этом сообщили в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

«От тяжелой продолжительной болезни скончался Михаил Иванович Давыдов — в высшей степени талантливый клиницист и талантливый хирург», — заявили в НМИЦ. Информацию передает ТАСС.

Давыдов первым стал проводить сложнейшие операции, включая пластику и протезирование полых вен, аорты и легочных артерий. Он также заложил основы кардиохирургии и трансплантологии для онкологических пациентов, это улучшило методы лечения рака.

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На 78-м году жизни скончался хирург-онколог, академик РАН Михаил Давыдов из-за продолжительной болезни. Об этом сообщили в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. «От тяжелой продолжительной болезни скончался Михаил Иванович Давыдов — в высшей степени талантливый клиницист и талантливый хирург», — заявили в НМИЦ. Информацию передает ТАСС. Давыдов первым стал проводить сложнейшие операции, включая пластику и протезирование полых вен, аорты и легочных артерий. Он также заложил основы кардиохирургии и трансплантологии для онкологических пациентов, это улучшило методы лечения рака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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