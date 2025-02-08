Стало известно о смерти хирурга-онколога Михаила Давыдова

На 78-м году жизни скончался хирург-онколог, академик РАН Михаил Давыдов из-за продолжительной болезни. Об этом сообщили в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.
«От тяжелой продолжительной болезни скончался Михаил Иванович Давыдов — в высшей степени талантливый клиницист и талантливый хирург», — заявили в НМИЦ. Информацию передает ТАСС.
Давыдов первым стал проводить сложнейшие операции, включая пластику и протезирование полых вен, аорты и легочных артерий. Он также заложил основы кардиохирургии и трансплантологии для онкологических пациентов, это улучшило методы лечения рака.
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