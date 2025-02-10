10 февраля 2025

Тюменку ограничили в родительских правах на голодающих детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Воспитанием детей пришлось заниматься бабушке
Воспитанием детей пришлось заниматься бабушке Фото:

Жительницу Тюмени ограничили в родительских прав на двух детей: она бросила сыновей на воспитание их бабушки и уехала в столицу области, а до этого дети недоедали и были предоставлены сами себе. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«35-летняя Анастасия Л. ограничена в родительских правах в отношении сыновей — 17-ти и 12-ти лет. С иском в суд обратилась бабушка детей, указав, что дочь оставила их, а отец умер. Воспитанием детей мать не занимается, здоровьем мальчиков не интересуется, и вообще уехала из Нижнетавдинского района жить в Тюмень. Дети также просили ограничить их мать в правах. Они рассказали, что с ней им было плохо, она о них не заботилась, не покупала еду, они часто были голодные», — сообщили в пресс-службе.

В суде было установлено, что женщина часто выпивала и оставляла мальчиков одних. По итогу несовершеннолетних передали на попечение органа опеки.

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Жительницу Тюмени ограничили в родительских прав на двух детей: она бросила сыновей на воспитание их бабушки и уехала в столицу области, а до этого дети недоедали и были предоставлены сами себе. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «35-летняя Анастасия Л. ограничена в родительских правах в отношении сыновей — 17-ти и 12-ти лет. С иском в суд обратилась бабушка детей, указав, что дочь оставила их, а отец умер. Воспитанием детей мать не занимается, здоровьем мальчиков не интересуется, и вообще уехала из Нижнетавдинского района жить в Тюмень. Дети также просили ограничить их мать в правах. Они рассказали, что с ней им было плохо, она о них не заботилась, не покупала еду, они часто были голодные», — сообщили в пресс-службе. В суде было установлено, что женщина часто выпивала и оставляла мальчиков одних. По итогу несовершеннолетних передали на попечение органа опеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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