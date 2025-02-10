Жительницу Тюмени ограничили в родительских прав на двух детей: она бросила сыновей на воспитание их бабушки и уехала в столицу области, а до этого дети недоедали и были предоставлены сами себе. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«35-летняя Анастасия Л. ограничена в родительских правах в отношении сыновей — 17-ти и 12-ти лет. С иском в суд обратилась бабушка детей, указав, что дочь оставила их, а отец умер. Воспитанием детей мать не занимается, здоровьем мальчиков не интересуется, и вообще уехала из Нижнетавдинского района жить в Тюмень. Дети также просили ограничить их мать в правах. Они рассказали, что с ней им было плохо, она о них не заботилась, не покупала еду, они часто были голодные», — сообщили в пресс-службе.
В суде было установлено, что женщина часто выпивала и оставляла мальчиков одних. По итогу несовершеннолетних передали на попечение органа опеки.
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