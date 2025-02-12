Курганская легенда клуба «Локомотив» Лоськов отмечает день рождения

12 февраля исполняется 51 год Дмитрию Лоськову, прославленному футболисту, тренеру и уроженцу Кургана. URA.RU поздравляет именитого спортсмена с Днем рождения и представляет основные легендарные моменты его биографии.
Увлечение футболом
Дмитрий Лоськов родился в Кургане в 1974 году. Его первым тренером в курганской футбольной школе «Торпедо» стал Михаил Гузель. В детстве он получил серьезную травму — двойной перелом голени, играя с друзьями. «Гулял во дворе, с карусели сорвался какой-то пацан и влетел прямо в меня. Двойной открытый перелом голени, месяц в аппарате Илизарова, долгое лечение. Правая нога стала на пару сантиметров короче левой», — вспоминал Лоськов. Знаменитый хирург Гавриил Илизаров помог ему вернуться в спорт. В 15 лет Лоськов начал заниматься в ДЮСШ-3 под руководством заслуженного тренера РСФСР Александра Сиянова. Именно Сиянов предложил будущей звезде футбола уехать в ростовский спортивный интернат.
Профессиональная карьера
В 1991 году Лоськов подписал контракт с «Ростсельмашем», за который дебютировал в первой лиге СССР в 1991 году. В 1992 году состоялся его дебют в чемпионате России против «Кубани». В 1996 году Лоськов присоединился к московскому «Локомотиву». Он дебютировал за клуб 16 марта 1997 года в игре против «Балтики» и добился значительных успехов: выиграл 4 Кубка и 2 чемпионата России, а также стал лучшим бомбардиром турнира.
После конфликта с тренером в 2007 году Дмитрий подписал контракт с «Сатурном», а в 2010 году вернулся в «Локомотив». Всего за клуб он провел 421 матч и забил 128 голов, а с 2022 года занимает должность старшего тренера команды.
Дебют Лоськова в национальной команде России состоялся 31 мая 2000 года в поединке против сборной Словакии. Последний раз он сыграл за сборную 16 августа 2006 года в товарищеском матче с Латвией, который завершился победой российских футболистов со счётом 1:0.
В общей сложности Лоськов провел 25 встреч в составе сборной и отметился двумя забитыми мячами. С 2016 по 2022 год Лоськов работал тренером в московском «Локомотиве». С 2 марта по 4 апреля 2022 года занимал должность временного главного тренера команды. Начиная с июня 2022 года, он является заместителем руководителя по развитию молодежного футбола клуба. В октябре 2022 года Лоськов вошел в тренерский состав основной команды в роли ассистента главного тренера. На 2024 год он продолжает исполнять обязанности помощника тренера в московском «Локомотиве».
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