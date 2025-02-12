Курганская легенда клуба «Локомотив» Лоськов отмечает день рождения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Лоськов отмечает свой День рождения
Дмитрий Лоськов отмечает свой День рождения Фото:

12 февраля исполняется 51 год Дмитрию Лоськову, прославленному футболисту, тренеру и уроженцу Кургана. URA.RU поздравляет именитого спортсмена с Днем рождения и представляет основные легендарные моменты его биографии.

Увлечение футболом

Дмитрий Лоськов родился в Кургане в 1974 году. Его первым тренером в курганской футбольной школе «Торпедо» стал Михаил Гузель. В детстве он получил серьезную травму — двойной перелом голени, играя с друзьями. «Гулял во дворе, с карусели сорвался какой-то пацан и влетел прямо в меня. Двойной открытый перелом голени, месяц в аппарате Илизарова, долгое лечение. Правая нога стала на пару сантиметров короче левой», — вспоминал Лоськов. Знаменитый хирург Гавриил Илизаров помог ему вернуться в спорт. В 15 лет Лоськов начал заниматься в ДЮСШ-3 под руководством заслуженного тренера РСФСР Александра Сиянова. Именно Сиянов предложил будущей звезде футбола уехать в ростовский спортивный интернат.

Профессиональная карьера

В 1991 году Лоськов подписал контракт с «Ростсельмашем», за который дебютировал в первой лиге СССР в 1991 году. В 1992 году состоялся его дебют в чемпионате России против «Кубани». В 1996 году Лоськов присоединился к московскому «Локомотиву». Он дебютировал за клуб 16 марта 1997 года в игре против «Балтики» и добился значительных успехов: выиграл 4 Кубка и 2 чемпионата России, а также стал лучшим бомбардиром турнира.

После конфликта с тренером в 2007 году Дмитрий подписал контракт с «Сатурном», а в 2010 году вернулся в «Локомотив». Всего за клуб он провел 421 матч и забил 128 голов, а с 2022 года занимает должность старшего тренера команды.

Дебют Лоськова в национальной команде России состоялся 31 мая 2000 года в поединке против сборной Словакии. Последний раз он сыграл за сборную 16 августа 2006 года в товарищеском матче с Латвией, который завершился победой российских футболистов со счётом 1:0.

В общей сложности Лоськов провел 25 встреч в составе сборной и отметился двумя забитыми мячами. С 2016 по 2022 год Лоськов работал тренером в московском «Локомотиве». С 2 марта по 4 апреля 2022 года занимал должность временного главного тренера команды. Начиная с июня 2022 года, он является заместителем руководителя по развитию молодежного футбола клуба. В октябре 2022 года Лоськов вошел в тренерский состав основной команды в роли ассистента главного тренера. На 2024 год он продолжает исполнять обязанности помощника тренера в московском «Локомотиве».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
12 февраля исполняется 51 год Дмитрию Лоськову, прославленному футболисту, тренеру и уроженцу Кургана. URA.RU поздравляет именитого спортсмена с Днем рождения и представляет основные легендарные моменты его биографии. Увлечение футболом Дмитрий Лоськов родился в Кургане в 1974 году. Его первым тренером в курганской футбольной школе «Торпедо» стал Михаил Гузель. В детстве он получил серьезную травму — двойной перелом голени, играя с друзьями. «Гулял во дворе, с карусели сорвался какой-то пацан и влетел прямо в меня. Двойной открытый перелом голени, месяц в аппарате Илизарова, долгое лечение. Правая нога стала на пару сантиметров короче левой», — вспоминал Лоськов. Знаменитый хирург Гавриил Илизаров помог ему вернуться в спорт. В 15 лет Лоськов начал заниматься в ДЮСШ-3 под руководством заслуженного тренера РСФСР Александра Сиянова. Именно Сиянов предложил будущей звезде футбола уехать в ростовский спортивный интернат. Профессиональная карьера В 1991 году Лоськов подписал контракт с «Ростсельмашем», за который дебютировал в первой лиге СССР в 1991 году. В 1992 году состоялся его дебют в чемпионате России против «Кубани». В 1996 году Лоськов присоединился к московскому «Локомотиву». Он дебютировал за клуб 16 марта 1997 года в игре против «Балтики» и добился значительных успехов: выиграл 4 Кубка и 2 чемпионата России, а также стал лучшим бомбардиром турнира. После конфликта с тренером в 2007 году Дмитрий подписал контракт с «Сатурном», а в 2010 году вернулся в «Локомотив». Всего за клуб он провел 421 матч и забил 128 голов, а с 2022 года занимает должность старшего тренера команды. Дебют Лоськова в национальной команде России состоялся 31 мая 2000 года в поединке против сборной Словакии. Последний раз он сыграл за сборную 16 августа 2006 года в товарищеском матче с Латвией, который завершился победой российских футболистов со счётом 1:0. В общей сложности Лоськов провел 25 встреч в составе сборной и отметился двумя забитыми мячами. С 2016 по 2022 год Лоськов работал тренером в московском «Локомотиве». С 2 марта по 4 апреля 2022 года занимал должность временного главного тренера команды. Начиная с июня 2022 года, он является заместителем руководителя по развитию молодежного футбола клуба. В октябре 2022 года Лоськов вошел в тренерский состав основной команды в роли ассистента главного тренера. На 2024 год он продолжает исполнять обязанности помощника тренера в московском «Локомотиве».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...