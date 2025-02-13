Генконсульство РФ уточняет, есть ли россияне среди пострадавших при ЧП в Мюнхене

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генконсульство проверяет информации о пострадавших среди россиян после наезда водителя авто в толпу людей в ФРГ
Генконсульство проверяет информации о пострадавших среди россиян после наезда водителя авто в толпу людей в ФРГ Фото:

Генконсульство РФ в Бонне (город в Германии) уточняет информацию о возможном наличии российских граждан среди пострадавших после инцидента с наездом автомобиля на толпу в Мюнхене. Об этом сообщило дипломатическое представительство в своем telegram-канале.

«Уточняем наличие среди пострадавших граждан России. Просим сохранять бдительность в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении консульства.

Сам инцидент произошел во время митинга, организованного профсоюзом Verdi, когда автомобиль Mini Cooper въехал в колонну протестующих. В результате было ранено как минимум 20 человек, двое из них получили тяжелые травмы. По информации немецкого издания Bild, водитель автомобиля, который был задержан, является гражданином Афганистана.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генконсульство РФ в Бонне (город в Германии) уточняет информацию о возможном наличии российских граждан среди пострадавших после инцидента с наездом автомобиля на толпу в Мюнхене. Об этом сообщило дипломатическое представительство в своем telegram-канале. «Уточняем наличие среди пострадавших граждан России. Просим сохранять бдительность в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении консульства. Сам инцидент произошел во время митинга, организованного профсоюзом Verdi, когда автомобиль Mini Cooper въехал в колонну протестующих. В результате было ранено как минимум 20 человек, двое из них получили тяжелые травмы. По информации немецкого издания Bild, водитель автомобиля, который был задержан, является гражданином Афганистана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...