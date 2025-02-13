Генконсульство РФ уточняет, есть ли россияне среди пострадавших при ЧП в Мюнхене

Генконсульство РФ в Бонне (город в Германии) уточняет информацию о возможном наличии российских граждан среди пострадавших после инцидента с наездом автомобиля на толпу в Мюнхене. Об этом сообщило дипломатическое представительство в своем telegram-канале.
«Уточняем наличие среди пострадавших граждан России. Просим сохранять бдительность в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении консульства.
Сам инцидент произошел во время митинга, организованного профсоюзом Verdi, когда автомобиль Mini Cooper въехал в колонну протестующих. В результате было ранено как минимум 20 человек, двое из них получили тяжелые травмы. По информации немецкого издания Bild, водитель автомобиля, который был задержан, является гражданином Афганистана.
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