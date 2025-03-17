17 марта 2025

Алаудинов не стал скрывать успехов бойцов ВС РФ в Курской области

Алаудинов: ВС РФ освободили почти всю территорию Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинов отметил успехи бойцов ВС РФ в наступлении
Алаудинов отметил успехи бойцов ВС РФ в наступлении Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российская армия освободила почти всю территорию Курской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Мы сейчас можем констатировать тот факт, что почти вся территория Курской области освобождена», — сообщил Алаудинов. Его слова передает ТАСС.

Генерал-лейтенант также отметил успехи российских военных в регионе, которые почти все пункты взяли разом. Благодаря их наступлению также удалось уничтожить большое количество живой силы ВСУ.

Западные СМИ уже смирились с провальным окончанием вторжения ВСУ в Курскую область. Одной из первых о поражении украинской армии в регионе РФ сообщила газета The Wall Street Journal. Позднее мировые издания также выпустили материалы по поводу полного отхода украинских войск с территории Курской области. Подробнее о реакции иностранных изданий на провал ВСУ — в материале URA.RU.

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Российская армия освободила почти всю территорию Курской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Мы сейчас можем констатировать тот факт, что почти вся территория Курской области освобождена», — сообщил Алаудинов. Его слова передает ТАСС. Генерал-лейтенант также отметил успехи российских военных в регионе, которые почти все пункты взяли разом. Благодаря их наступлению также удалось уничтожить большое количество живой силы ВСУ. Западные СМИ уже смирились с провальным окончанием вторжения ВСУ в Курскую область. Одной из первых о поражении украинской армии в регионе РФ сообщила газета The Wall Street Journal. Позднее мировые издания также выпустили материалы по поводу полного отхода украинских войск с территории Курской области. Подробнее о реакции иностранных изданий на провал ВСУ — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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