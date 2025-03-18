Ургант открыл в Париже компанию по производству шоу

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Ургант зарегистрировал в Париже предприятие по производству шоу
Ургант зарегистрировал в Париже предприятие по производству шоу Фото:

Телеведущий Иван Ургант зарегистрировал в Париже индивидуальное предприятие по производству шоу. Основная деятельность компании включает создание театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений. Об этом сообщают СМИ. 

«Иван Ургант зарегистрировал в Париже ИП по производству шоу», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что основная деятельность компании включает создание театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений. Адрес регистрации — жилой дом в 7-м округе Парижа, недалеко от эспланады Инвалидов и здания Национального собрания Франции.

Ранее URA.RU сообщало, что Иван Ургант зарабатывает более 6 миллионов рублей за четырехчасовое выступление. В его райдере указаны требования к организаторам, включая предоставление услуг визажиста, трансфера, закусок и напитков. Дополнительные расходы могут составить от 15 до 75 тысяч рублей, не считая аренды звукового оборудования. 

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Телеведущий Иван Ургант зарегистрировал в Париже индивидуальное предприятие по производству шоу. Основная деятельность компании включает создание театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений. Об этом сообщают СМИ.  «Иван Ургант зарегистрировал в Париже ИП по производству шоу», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что основная деятельность компании включает создание театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений. Адрес регистрации — жилой дом в 7-м округе Парижа, недалеко от эспланады Инвалидов и здания Национального собрания Франции. Ранее URA.RU сообщало, что Иван Ургант зарабатывает более 6 миллионов рублей за четырехчасовое выступление. В его райдере указаны требования к организаторам, включая предоставление услуг визажиста, трансфера, закусок и напитков. Дополнительные расходы могут составить от 15 до 75 тысяч рублей, не считая аренды звукового оборудования. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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