Al Jazeera: 86 человек погибли при ударах Израиля по сектору Газа

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О количестве погибших в результате ударов армии Израиля телеканалу сообщили медики
О количестве погибших в результате ударов армии Израиля телеканалу сообщили медики Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В результате ударов по сектору газа силами армии Израиля погибли 86 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в медицинских службах.

«В результате израильских налетов на сектор Газа погибло 86 человек, 52 из них — в Хан-Юнисе», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Al Jazeera.

Израиль в ночь на 18 марта объявил о возобновлении военной операции в секторе Газа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию

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В результате ударов по сектору газа силами армии Израиля погибли 86 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в медицинских службах. «В результате израильских налетов на сектор Газа погибло 86 человек, 52 из них — в Хан-Юнисе», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Al Jazeera. Израиль в ночь на 18 марта объявил о возобновлении военной операции в секторе Газа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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