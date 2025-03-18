Al Jazeera: 86 человек погибли при ударах Израиля по сектору Газа

О количестве погибших в результате ударов армии Израиля телеканалу сообщили медики
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
В результате ударов по сектору газа силами армии Израиля погибли 86 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в медицинских службах.
«В результате израильских налетов на сектор Газа погибло 86 человек, 52 из них — в Хан-Юнисе», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Al Jazeera.
Израиль в ночь на 18 марта объявил о возобновлении военной операции в секторе Газа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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