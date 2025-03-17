17 марта 2025

Гладков выступил с уточненной информацией по пострадавшим в Белгороде

Гладков уточнил, что в результате атаки ВСУ на Белгород ранен только один житель
© Служба новостей «URA.RU»
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Гладков подчеркнул, что состояние пострадавшего в результате атаки БПЛА на Белгород остается тяжелым
Гладков подчеркнул, что состояние пострадавшего в результате атаки БПЛА на Белгород остается тяжелым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате отражения атаки БПЛА на Белгород и область пострадал лишь один человек, а не два, как сообщалось ранее. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде один пострадавший. У 18-летнего мужчины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья... Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжёлое», — сообщил Гладков в своем telegram-канале со ссылкой на обновленную информацию от медицины катастроф.

Изначально сообщалось, что из-за атаки ВСУ на Белгород пострадали два жителя. Тогда губернатор региона подчеркивал, что опасность атак БПЛА объявлена на территории всего субъекта РФ.

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В результате отражения атаки БПЛА на Белгород и область пострадал лишь один человек, а не два, как сообщалось ранее. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Белгороде один пострадавший. У 18-летнего мужчины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья... Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжёлое», — сообщил Гладков в своем telegram-канале со ссылкой на обновленную информацию от медицины катастроф. Изначально сообщалось, что из-за атаки ВСУ на Белгород пострадали два жителя. Тогда губернатор региона подчеркивал, что опасность атак БПЛА объявлена на территории всего субъекта РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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