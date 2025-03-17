Гладков выступил с уточненной информацией по пострадавшим в Белгороде

В результате отражения атаки БПЛА на Белгород и область пострадал лишь один человек, а не два, как сообщалось ранее. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгороде один пострадавший. У 18-летнего мужчины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья... Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжёлое», — сообщил Гладков в своем telegram-канале со ссылкой на обновленную информацию от медицины катастроф.
Изначально сообщалось, что из-за атаки ВСУ на Белгород пострадали два жителя. Тогда губернатор региона подчеркивал, что опасность атак БПЛА объявлена на территории всего субъекта РФ.
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