Reuters: ХАМАС обвинило Израиль в одностороннем нарушении перемирия

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Израильские войска первыми открыли огонь, нарушив перемирие, заявили в ХАМАС
Израильские войска первыми открыли огонь, нарушив перемирие, заявили в ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израиль нарушил в одностороннем порядке соглашение о перемирии, открыв огонь. С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель ХАМАС.

«Израиль в одностороннем порядке нарушил соглашение о прекращении огня в Газе. Это обрекает заложников на неизвестную судьбу», — слова генерала приводит Reuters. По дынным СМИ, это заявление последовало за массированной атакой на регион.

В результате нападения на сектор погибли минимум 34 человек, ранены — десятки. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает о последних событиях в зоне соприкосновения.

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Израиль нарушил в одностороннем порядке соглашение о перемирии, открыв огонь. С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель ХАМАС. «Израиль в одностороннем порядке нарушил соглашение о прекращении огня в Газе. Это обрекает заложников на неизвестную судьбу», — слова генерала приводит Reuters. По дынным СМИ, это заявление последовало за массированной атакой на регион. В результате нападения на сектор погибли минимум 34 человек, ранены — десятки. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает о последних событиях в зоне соприкосновения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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