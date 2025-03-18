Reuters: ХАМАС обвинило Израиль в одностороннем нарушении перемирия

Израиль нарушил в одностороннем порядке соглашение о перемирии, открыв огонь. С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель ХАМАС.
«Израиль в одностороннем порядке нарушил соглашение о прекращении огня в Газе. Это обрекает заложников на неизвестную судьбу», — слова генерала приводит Reuters. По дынным СМИ, это заявление последовало за массированной атакой на регион.
В результате нападения на сектор погибли минимум 34 человек, ранены — десятки. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает о последних событиях в зоне соприкосновения.
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