17 марта 2025

В Израиле предложили обратиться в МИД с вопросом о героизации Бандеры на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Менцер пообещал передать в МИД вопрос о Бандере
Менцер пообещал передать в МИД вопрос о Бандере Фото:

Вопрос о восхвалении на Украине пособника нацистов времен Холокоста Степана Бандеры был оставлен без комментария официальным представителем израильского правительства Дэвида Менцера. По его словам, компетентностью для ответа в таком случае обладает МИД страны.

«Я передам ваш вопрос в МИД, который, вероятно, сможет ответить более развернуто», — сказал Менцер на вопрос об отношении кабмина Израиля к восхвалению Бандеры на Украине, передают «Известия». При этом он подчеркнул, что в стране не запрещено журналистам задавать подобные вопросы.

Ранее возможный кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен потребовал отменить культ Степана Бандеры на Украине. Он напомнил, что этот нацист причастен к «Волынской резне», когда были убиты десятки тысяч поляков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вопрос о восхвалении на Украине пособника нацистов времен Холокоста Степана Бандеры был оставлен без комментария официальным представителем израильского правительства Дэвида Менцера. По его словам, компетентностью для ответа в таком случае обладает МИД страны. «Я передам ваш вопрос в МИД, который, вероятно, сможет ответить более развернуто», — сказал Менцер на вопрос об отношении кабмина Израиля к восхвалению Бандеры на Украине, передают «Известия». При этом он подчеркнул, что в стране не запрещено журналистам задавать подобные вопросы. Ранее возможный кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен потребовал отменить культ Степана Бандеры на Украине. Он напомнил, что этот нацист причастен к «Волынской резне», когда были убиты десятки тысяч поляков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...