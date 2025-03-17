17 марта 2025

Трамп откровенно высказался о финальной версии договора по Украине

Трамп: многие элементы договоренности по Украине согласованы, но многие остаются
© Служба новостей «URA.RU»
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Многие элементы договора по Украине согласованы с РФ, но многие еще остаются, отметил Трамп
Многие элементы договора по Украине согласованы с РФ, но многие еще остаются, отметил Трамп Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Многие элементы окончательного соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса согласованы с Россией, но многие еще остаются. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Многие элементы Окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать. Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным», — говорится в сообщении Трампа в его соцсети Truth Social.

Как сообщалось ранее, президенты РФ и США должны переговорить по телефону 18 марта. При этом Белый дом подчеркнул, что в случае, если беседа пройдет неудачно, Вашингтон готов будет ввести санкции против России.

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Многие элементы окончательного соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса согласованы с Россией, но многие еще остаются. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. «Многие элементы Окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать. Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным», — говорится в сообщении Трампа в его соцсети Truth Social. Как сообщалось ранее, президенты РФ и США должны переговорить по телефону 18 марта. При этом Белый дом подчеркнул, что в случае, если беседа пройдет неудачно, Вашингтон готов будет ввести санкции против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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