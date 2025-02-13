Из аэропорта Рощино пытался вылететь неисправный самолет

Самолет должен был вылететь в 7 часов 59 минут
Из аэропорта Рощино в Тюмени не смог вылететь самолет авиакомпании «ЮТэйр». Причина отмены взлета — техническая неисправность воздушного судна. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«Техническая неисправность. 14 февраля 05:59 (мск) Тюменская область, аэропорт Рощино. После разрешения на взлет в начале разбега экипаж запросил возврат на стоянку для проверки системы», — отмечено в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что из Тюмени на несколько часов задерживался вылет самолета в Киргизию. Дополнительное время стоянки составило порядка четырех часов.
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