Поздравляем военных, прощаемся со Сретением и гадаем на будущее: какие праздники отмечают 17 февраля

17 февраля отмечают целый ряд российских и православных праздников, а еще по одному народному и международному. Рассказываем обо всех знаменательных датах.
Российские праздники
День российских студенческих отрядов
Праздник, посвященный российским студенческим отрядам, отмечают сравнительно недавно — с 2015 года. Но история студенческого движения началась гораздо раньше. В 1959 году студенты со всего СССР отправлялись в Казахстан, чтобы осваивать целину, строить дороги, промышленные объекты и трубопроводы, по которым вскоре начали поставлять нефть и газ.
Впоследствии государство еще не раз привлекало студентов к реализации важных задач. В 90-е эта традиция прервалась, но в современной России она получила второе рождение — студенты участвовали в подготовке ключевых спортивных событий, включая Олимпиаду 2014 года в Сочи и Чемпионат мира по футболу 2018 года, а также выезжали для работы на важных строящихся объектов.
День кадета России
В 1732 году императрица Анна Иоанновна утвердила план устройства «Корпуса кадетов шляхетских (дворянских) детей» в Санкт-Петербурге. Именно с этой даты берет свое начало история кадетских корпусов в России.
Первый корпус был небольшим — в нем учились менее шестидесяти человек. Впоследствии прием расширили, а затем корпуса начали открывать по всей стране. В советские годы действовали только Суворовские и Нахимовские училища, но начиная с девяностых кадетские корпуса вновь получили широкое распространение.
Как и все другие школьники, кадеты осваивают общеобразовательную программу. Отличие состоит в более глубокой патриотической, нравственной, правовой и спортивной подготовке. Ребята из кадетских классов и корпусов с легкостью поступают в ведомственные, в том числе военные учебные заведения.
День Службы горючего Вооруженных Сил России
Существование современной армии немыслимо без разнообразной техники, которая регулярно нуждается в горючем. Служба горючего занимается его поставкой туда, где оно необходимо военным. Часто, чтобы выполнить задачу, приходится сталкиваться с техническими сложностями и с опасностью для жизни.
Службу горючего создали 17 февраля 1936 года. Она принимала активное участие в Великой Отечественной войне.
Международный праздник
День спонтанного проявления доброты
Праздник зародился в США. Его используют как повод проявить сочувствие к людям, которые столкнулись с болезнью или находятся в трудной жизненной ситуации. В этот день отдельные люди и даже крупные компании жертвуют средства на добрые дела, участвуют в благотворительных марафонах, ярмарках и других мероприятиях.
Православные праздники
Попразднство Сретения Господня
Сретением называют день, когда Иисуса Христа в возрасте сорока дней впервые принесли в храм. Эта дата является важной для всех православных. В этом году праздник приходится на 15 февраля, но, как и у других крупных праздников, у Сретения есть период предпразднства и попразднства — то есть периоды до и после него, когда люди предвкушают, либо прощаются с праздником.
Дни памяти православных святых
17 февраля отмечают дни памяти преподобного Исидора Пелусиотского, благоверного великого князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского, преподобного Кирилла Новоезерского, преподобных Авраамия и Коприя Печенгских, мученика Иадора, священномученика Авраамия, епископа Арвильского и преподобного Николая Студийского. Одним из наиболее интересных является житие благоверного великого князя Юрия Всеволодовича. Он был сыном великого князя Всеволода Большое Гнездо и известен как основатель Нижнего Новгорода.
В тринадцатом веке князь вместе с войском участвовал в битве против монголо-татарской орды на реке Сить. Во время сражения Юрий Всеволодович узнал, что Владимир пал, а его сыновья убиты. Горюющий князь обратился к Господу с просьбой даровать ему смерть за русский народ и веру христианскую. После этого он был мученически убит — Юрию Всеволодовичу отсекли голову.
Сначала было обнаружено тело князя. Его перенесли в соборный храм Ростова. Позднее была обретена и глава князя. Ее положили в гроб, где она приросла к телу. Впоследствии мощи были переложены в гробницу.
Народный праздник 17 февраля 2025 года
По народному календарю на 17 февраля приходится Никола Студеный. Этот праздник посвящен преподобному Николаю Студийскому. Считалось, что на Николу Студеного ударяют морозы, поэтому из дома в этот день старались не выходить. Зато заботились о скотине и защищали ее, чтобы она не стала добычей диких зверей, решивших подкрепиться у людского жилища.
На Николу Студеного гадали на будущее и на урожай, а еще видели вещие сны — считалось, что они сбываются в течение 20 дней. Уделяли внимание и погодным приметам. Склонившиеся к земле ветви ели предсказывали крестьянам метель, а потемневший лиственный лес — оттепель.
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