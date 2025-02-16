Что можно и нельзя делать на Николу Студеного: традиции и приметы праздника

17 февраля, по народному календарю, отмечают Николу Студеного. URA.RU узнал, с каким святым связан этот праздник, как его принято проводить и какие приметы существуют на этот день.
Православные истоки праздника
Праздник Николы Студеного получил свое название в честь преподобного Николая Студийского (также его называли Студитом, то есть настоятелем). Он родился в девятом веке на острове Крит. Семья мальчика была христианской, поэтому с ранних лет он воспитывался в вере.
В десятилетнем возрасте Николая определили в училище при монастыре. После окончания обучения молодой человек вел монашеский образ жизни, а потом стал священником.
Святого Николая не обошли гонения. Он, как и другие христиане, бывал заключен в темницу и подвергался мучениям. В годы притеснений преподобный несколько раз получал возможность освободиться. В эти периоды он был настоятелем Студийского монастыря. На своем посту он пользовался большим уважением и почетом.
За праведную жизнь Господь даровал Николе Студийскому дар исцелять людей. Святой помогал страждущим во время жизни и даже после нее — выздоровление от разнообразных хворей получали люди, приложившиеся к его мощам.
Традиции и приметы на Николу Студеного
По народным наблюдением, на Николу Студеного всегда ударяли морозы. Поэтому, чтобы не замерзнуть, в этот день старались не отправляться в дальний путь, да и вообще лишний раз не выходить из дома.
День Николы Студеного обычно проводили дома: заботились о скотине, посвящали время домашним делам. Считалось, что в эту дату звери в лесу особенно активны: якобы в это время у хищников начинался брачный период, а еще они норовили выйти в селения, чтобы утащить птиц или мелких сельскохозяйственных животных. Поэтому хлева в этот день запирали особенно тщательно.
На Николу Студеного старались не стричь волосы — это считали плохим знаком. Еще одно суеверие касалось красного цвета. Этот оттенок 17 февраля предпочитали не использовать.
Вечерами семьи собирались у самовара, чтобы попить чай, поболтать о жизни, а иногда и погадать. В этот день люди пытались узнать свою дальнейшую судьбу и узнать, каким будет урожай в следующем сезоне.
Снам с 17 на 18 февраля уделяли большое значение. Считалось, что увиденное в эту ночь обязательно реализуется в жизни, но только при одном условии — о содержании сна никому нельзя рассказывать.
На Николу Студеного по согнувшимся к земле еловым ветвям определяли приближение метели. Потемневший лиственный лес воспринимали как признак скорой оттепели.
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