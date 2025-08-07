Atlantic: Трамп не рискнул ввести против КНР те же пошлины, что против Индии

Президент США Дональд Трамп не решился ввести против Китая такие же пошлины, как против Индии. Об этом рассказал источник.
«За покупку российской нефти Индия получила дополнительную пошлину в 25% от США. Суммарно тариф составит для нее 50%. В ситуации с Китаем Трамп опасается вводить подобные меры, чтобы не сорвать торговые переговоры», — передает The Atlantic со ссылкой на свои источники.
Ранее сообщалось, что пошлины, введенные США против товаров из Индии, могут существенно сократить поставки ковров, шелка и растительных тканей на американский рынок. Также Индия нарастила промышленное взаимодействие с Россией, несмотря на санкционные ограничения со стороны США. В рамках достигнутых договоренностей был подписан протокол о сотрудничестве в таких отраслях, как алюминиевая промышленность, железнодорожный транспорт и добыча полезных ископаемых.
