17 февраля 2025

В ЯНАО для школьников первой смены объявлена актировка

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученики с 1-й по 7-й класс сегодня могут остаться дома
Ученики с 1-й по 7-й класс сегодня могут остаться дома Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 18 февраля для учеников первой смены с 1-й по 7-й класс отменены занятия в школах. Об этом власти города сообщили в соцсети.

«Внимание! Температурные условия превышают пороговые значения. Сегодня, 18 февраля, неблагоприятные погодные условия объявлены для обучающихся 1-7 классов 1 смены», — сообщается в telegram-канале городского департамента образования. Сегодня утром температура воздуха в газовой столице составила -14 градусов, а скорость ветра — 19 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение вышло для школьников Надыма. Оно коснулось учеников с 1-й по 4-й класс.

Об усилении ветра ямальцев накануне предупредили в окружном дептрансе. В некоторых районах округа его порывы составят до 22 м/с.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 18 февраля для учеников первой смены с 1-й по 7-й класс отменены занятия в школах. Об этом власти города сообщили в соцсети. «Внимание! Температурные условия превышают пороговые значения. Сегодня, 18 февраля, неблагоприятные погодные условия объявлены для обучающихся 1-7 классов 1 смены», — сообщается в telegram-канале городского департамента образования. Сегодня утром температура воздуха в газовой столице составила -14 градусов, а скорость ветра — 19 метров в секунду. Аналогичное предупреждение вышло для школьников Надыма. Оно коснулось учеников с 1-й по 4-й класс. Об усилении ветра ямальцев накануне предупредили в окружном дептрансе. В некоторых районах округа его порывы составят до 22 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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