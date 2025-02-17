В ЯНАО для школьников первой смены объявлена актировка

В Новом Уренгое (ЯНАО) 18 февраля для учеников первой смены с 1-й по 7-й класс отменены занятия в школах. Об этом власти города сообщили в соцсети.
«Внимание! Температурные условия превышают пороговые значения. Сегодня, 18 февраля, неблагоприятные погодные условия объявлены для обучающихся 1-7 классов 1 смены», — сообщается в telegram-канале городского департамента образования. Сегодня утром температура воздуха в газовой столице составила -14 градусов, а скорость ветра — 19 метров в секунду.
Аналогичное предупреждение вышло для школьников Надыма. Оно коснулось учеников с 1-й по 4-й класс.
Об усилении ветра ямальцев накануне предупредили в окружном дептрансе. В некоторых районах округа его порывы составят до 22 м/с.
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