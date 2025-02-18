Обидевший поклонниц Воробьев оправдался за слова о «неполноценных личностях с макияжем»

Российскому артисту Алексею Воробьеву пришлось оправдываться перед поклонниками за слова о девушках с макияжем, которых он не считает «полноценными личностями». Артист записал видеообращение, в котором признался, что был не прав. Однако от своих слов Воробьев не отказался.
«Знали бы вы, друзья мои, сколько девушек мне написали, как я ошибаюсь, заблуждаюсь, насколько я не прав в своих рассуждениях на тему, в частности, косметики и полноценной личности в целом. Позвольте мне просто с вами согласиться. Конечно же, я не прав. Правы вы», — заявил Воробьев в видеообращении. Его слова приводит Starhit.
При этом он заявил, что не отказывается от своих слов. Он считает, что полноценная личность не слушает окружающих и не нуждается в подтверждении своей точки зрения. При этом актер подчеркнул, что его мнение не является абсолютной истиной. Воробьев также отметил, что многие девушки зависят от оценки других, если перед выходом из дома они делают макияж. При этом ранее он искал невесту с определенными требованиями, включая ум и красоту.
Ранее психолог Ирина Гуляева указала на нарциссические черты в заявлениях Воробьева о девушках с макияжем. Она уверена, что его заявления отражают его собственные комплексы, а не истинную оценку. Гуляева также напомнила, что традиция использования макияжа имеет глубокие исторические корни и не должна рассматриваться как признак неполноценности.
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