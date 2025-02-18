В городах и селах Ямала будут отмечать Масленицу с 24 февраля по 2 марта. Для жителей региона подготовили игровые программы, народные гуляния и другие традиционные забавы. Как проведут масленичную неделю в округе — читайте на URA.RU.
Народные гуляния в Ноябрьске
В парке культуры и отдыха Ноябрьска 2 марта в 12:00 состоится интерактивная программа «Масленица». Посетителей ожидают народные игры и традиционные развлечения. На территории парка будут организованы игровые зоны. Без возрастных ограничений.
Фестиваль масленичных чучел в Новом Уренгое
В газовой столице 2 марта пройдет конкурс-фестиваль масленичных чучел «Широкая Масленица», которые изготовят местные жители. Участники могут создать куклы в трех номинациях: «Традиционная Масленица», «Юбилейная Масленица» (чучело, приуроченное к юбилею города) и «Ямальская Масленица» (работа, посвященная 95-летию региона). Конкурсные работы выставят на сценической городской площади в 9:00. Без возрастных ограничений.
«Широкая масленица» в Ямальском районе
Народные масленичные гуляния в селе Яр-Сале пройдут 2 марта в 12:00 в доме культуры «Яля сэв». Для сельчан подготовят концерт, театрализованное представление, традиционные забавы и блины. В Салемале жителей ждут уличные гуляния также 2 марта в 12:00 в местном доме культуры, в Сеяхе праздник отметят в досуговом центре в 13:00. Без возрастных ограничений.
В селе Новый Порт 24 февраля в 12:00 состоится открытие масленичной недели в Новопортовском доме культуры. В этот же день встретят масленицу в райцентре Ямальского района в 10:00 в районном музее. Без возрастных ограничений.
Забавы в Красноселькупском районе
В селе Ратта Красноселькупского района 2 марта в 10:00 пройдет игра «Масленица-забавница». Сельчан будут ждать в библиотеке на улице Центральной. Без возрастных ограничений.
Блины и масленичное чучело в Надымском районе
В поселке Правохеттинский Надымского района 27 февраля в 15:00 сельчане проводят зиму в библиотеке на улице Газовиков. Для детей проведут игры «Горшки» и «Гори, гори ясно». Особое внимание будет уделено символам праздника: блинам и чучелу Масленицы. Без возрастных ограничений.
Мы рассказали лишь о некоторых событиях, которые ждут ямальцев в масленичную неделю. Чтобы узнать больше информации о запланированных мероприятиях, следите за новостями на сайте URA.RU.
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