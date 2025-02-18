Как на Ямале отпразднуют масленицу. Афиша

В городах и селах Ямала в масленицу пройдут фестивали и народные гуляния
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На Ямале масленицу будут праздновать с 24 февраля по 2 марта
На Ямале масленицу будут праздновать с 24 февраля по 2 марта Фото:

В городах и селах Ямала будут отмечать Масленицу с 24 февраля по 2 марта. Для жителей региона подготовили игровые программы, народные гуляния и другие традиционные забавы. Как проведут масленичную неделю в округе — читайте на URA.RU.

Народные гуляния в Ноябрьске

В парке культуры и отдыха Ноябрьска 2 марта в 12:00 состоится интерактивная программа «Масленица». Посетителей ожидают народные игры и традиционные развлечения. На территории парка будут организованы игровые зоны. Без возрастных ограничений.

Фестиваль масленичных чучел в Новом Уренгое

В газовой столице 2 марта пройдет конкурс-фестиваль масленичных чучел «Широкая Масленица», которые изготовят местные жители. Участники могут создать куклы в трех номинациях: «Традиционная Масленица», «Юбилейная Масленица» (чучело, приуроченное к юбилею города) и «Ямальская Масленица» (работа, посвященная 95-летию региона). Конкурсные работы выставят на сценической городской площади в 9:00. Без возрастных ограничений.

«Широкая масленица» в Ямальском районе

Народные масленичные гуляния в селе Яр-Сале пройдут 2 марта в 12:00 в доме культуры «Яля сэв». Для сельчан подготовят концерт, театрализованное представление, традиционные забавы и блины. В Салемале жителей ждут уличные гуляния также 2 марта в 12:00 в местном доме культуры, в Сеяхе праздник отметят в досуговом центре в 13:00. Без возрастных ограничений.

В селе Новый Порт 24 февраля в 12:00 состоится открытие масленичной недели в Новопортовском доме культуры. В этот же день встретят масленицу в райцентре Ямальского района в 10:00 в районном музее. Без возрастных ограничений.

Забавы в Красноселькупском районе

В селе Ратта Красноселькупского района 2 марта в 10:00 пройдет игра «Масленица-забавница». Сельчан будут ждать в библиотеке на улице Центральной. Без возрастных ограничений.

Блины и масленичное чучело в Надымском районе

В поселке Правохеттинский Надымского района 27 февраля в 15:00 сельчане проводят зиму в библиотеке на улице Газовиков. Для детей проведут игры «Горшки» и «Гори, гори ясно». Особое внимание будет уделено символам праздника: блинам и чучелу Масленицы. Без возрастных ограничений.

Мы рассказали лишь о некоторых событиях, которые ждут ямальцев в масленичную неделю. Чтобы узнать больше информации о запланированных мероприятиях, следите за новостями на сайте URA.RU.

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В городах и селах Ямала будут отмечать Масленицу с 24 февраля по 2 марта. Для жителей региона подготовили игровые программы, народные гуляния и другие традиционные забавы. Как проведут масленичную неделю в округе — читайте на URA.RU. Народные гуляния в Ноябрьске В парке культуры и отдыха Ноябрьска 2 марта в 12:00 состоится интерактивная программа «Масленица». Посетителей ожидают народные игры и традиционные развлечения. На территории парка будут организованы игровые зоны. Без возрастных ограничений. Фестиваль масленичных чучел в Новом Уренгое В газовой столице 2 марта пройдет конкурс-фестиваль масленичных чучел «Широкая Масленица», которые изготовят местные жители. Участники могут создать куклы в трех номинациях: «Традиционная Масленица», «Юбилейная Масленица» (чучело, приуроченное к юбилею города) и «Ямальская Масленица» (работа, посвященная 95-летию региона). Конкурсные работы выставят на сценической городской площади в 9:00. Без возрастных ограничений. «Широкая масленица» в Ямальском районе Народные масленичные гуляния в селе Яр-Сале пройдут 2 марта в 12:00 в доме культуры «Яля сэв». Для сельчан подготовят концерт, театрализованное представление, традиционные забавы и блины. В Салемале жителей ждут уличные гуляния также 2 марта в 12:00 в местном доме культуры, в Сеяхе праздник отметят в досуговом центре в 13:00. Без возрастных ограничений. В селе Новый Порт 24 февраля в 12:00 состоится открытие масленичной недели в Новопортовском доме культуры. В этот же день встретят масленицу в райцентре Ямальского района в 10:00 в районном музее. Без возрастных ограничений. Забавы в Красноселькупском районе В селе Ратта Красноселькупского района 2 марта в 10:00 пройдет игра «Масленица-забавница». Сельчан будут ждать в библиотеке на улице Центральной. Без возрастных ограничений. Блины и масленичное чучело в Надымском районе В поселке Правохеттинский Надымского района 27 февраля в 15:00 сельчане проводят зиму в библиотеке на улице Газовиков. Для детей проведут игры «Горшки» и «Гори, гори ясно». Особое внимание будет уделено символам праздника: блинам и чучелу Масленицы. Без возрастных ограничений. Мы рассказали лишь о некоторых событиях, которые ждут ямальцев в масленичную неделю. Чтобы узнать больше информации о запланированных мероприятиях, следите за новостями на сайте URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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