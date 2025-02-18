Ада, Луна, Темиртау и Довуд: какими редкими именами называют детей в Тюменской области

София и Александр были самыми популярными именами и по итогам 2024 года
Луна и Довуд стали самыми редкими именами, которыми новорожденных называли в Тюменской области в 2025 году. Информация представлена на сайте портала ЗАГС. Самыми популярными оказались София и Александр.
«Редкие имена, которыми называли новорожденных в Тюменской области в 2025 году. Девочки: Луна, Ада, Лейсан, Ариадна, Лея. Мальчики: Довуд, Аскар, Темиртау, Аслан, Аглен», — следует из данных портала.
Самыми распространенными именами для девочек оказались София, Ева, Варвара, Мария и Анна. Для мальчиков — Александр, Артем, Михаил, Лев и Роман.
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