В школе-саде будут учиться более 1 000 человек
Под Тюменью в поселке Московском 19 февраля торжественно открыли школу-сад на 1 100 детей. В первый учебный день учреждение посетили местные чиновники, среди которых первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев, губернатор региона Александр Моор и глава Тюменского района Ольга Зимина. Как выглядит новая школа, о которой жители грезили несколько лет — в фоторепортаже URA.RU.
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