18 февраля 2025

Как выглядит долгожданная школа в Московском, которую открыли Якушев и Моор. Фоторепортаж

Якушев и Моор открыли школу в тюменском поселке Московский
© Служба новостей «URA.RU»
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В школе-саде будут учиться более 1 000 человек
В школе-саде будут учиться более 1 000 человек Фото:

Под Тюменью в поселке Московском 19 февраля торжественно открыли школу-сад на 1 100 детей. В первый учебный день учреждение посетили местные чиновники, среди которых первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев, губернатор региона Александр Моор и глава Тюменского района Ольга Зимина. Как выглядит новая школа, о которой жители грезили несколько лет — в фоторепортаже URA.RU.

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Под Тюменью в поселке Московском 19 февраля торжественно открыли школу-сад на 1 100 детей. В первый учебный день учреждение посетили местные чиновники, среди которых первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев, губернатор региона Александр Моор и глава Тюменского района Ольга Зимина. Как выглядит новая школа, о которой жители грезили несколько лет — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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