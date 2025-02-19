Депутат гордумы Челябинска Ботов заявил о мощном потенциале программы «Герои Южного Урала»

Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов заявил, что видит в новой региональной кадровой программе «Герои Южного Урала», созданной губернатором Алексеем Текслером, мощный потенциал. Ботов заявил URA.RU, что проект для бойцов СВО позволит ветеранам получить управленческие навыки. Он считает, что в будущем они внесут значительный вклад в развитие Челябинской области.
«Уверен, что программа „Герои Южного Урала“ откроет для участников СВО совершенно новые перспективы. Полученные знания и опыт позволят им не просто адаптироваться к гражданской жизни, но и стать движущей силой развития Челябинской области. Мы увидим много новых лиц в органах власти, на предприятиях, в общественной сфере — и это будет заслуга проекта, созданного по инициативе губернатора Алексея Текслера», — отметил Ботов.
По мнению депутата, программа «Герои Южного Урала» должна стать эффективным инструментом для реинтеграции ветеранов в мирную жизнь. Он отметил, что после возвращения домой, важно, чтобы у наших героев была возможность реализовать себя в новых сферах.
«Опыт, мужество и патриотизм наших бойцов — это бесценный ресурс, который необходимо грамотно использовать», — заключил депутат. Ботов призвал всех участников СВО, заинтересованных в развитии своих профессиональных навыков и дальнейшем вкладе в жизнь региона, активно подавать заявки на участие в программе.
О появлении региональной программы, аналогичной федеральной программе «Время героев», губернатор Текслер заявил во время прямой линии 11 декабря. Про запуск проекта, стало известно 18 февраля. В своем заявлении глава региона раскрыл подробности программы обучения бойцов.
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