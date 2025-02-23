Перерасчет оплаты за электричество и новые льготы: восемь главных тем ЯНАО

Комиссией Госдумы по энергетике и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) создан проект постановления об изменении тарифов на электроэнергию для северных регионов. Такое решение принято после многочисленных жалоб коммунальных служб ХМАО и ЯНАО. В то же время грядет обновление программы «Учитель Ямала» и развитие карты «Морошка». URA.RU собрало главные новости ЯНАО за неделю с 17 по 23 февраля.
Глава ЯНАО оказался в центре внимания
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прокомментировал итоги стратегической сессии, посвященной российскому образованию. Он отметил, что главная миссия стратегии — «воспитание патриота, современного профессионала, который опирается на российские традиции, ценности и создает будущее страны». Также глава региона добавил, что наступило время стремительного развития технологий, появления новых знаний, которые бросают системе образования новые вызовы, однако достойно ответить на них «позволит разрабатываемая стратегия развития образования до 2040 года».
Вместе с тем Артюхов вошел в состав Совета по реализации демографической и семейной политики. Новый орган при президенте, в частности, займется подготовкой предложений по совершенствованию, а также будет оценивать эффективность программ и проектов в этой сфере.
Помимо этого, глава ЯНАО занялся развитием Шурышкарского района. Главной целью муниципалитета на 2025 год является расселение аварийного жилья и развитие социальной инфраструктуры — в 2024 году он вышел на рекордные для себя показатели — больше 150 семей переехали в новые капитальные квартиры и индивидуальные жилые дома. «Важно и в этом году не сбавлять набранных темпов, параллельно развивая нужную жителям социальную инфраструктуру — детские сады и школы, больницы, спортивные объекты», — отметил Артюхов.
В ЯНАО появятся новые и обновятся старые льготы
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