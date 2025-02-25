В оленеводческом предприятии Ямала назвали причину гибели более 30 оленей

Более 30 северных оленей в Надымском районе ЯНАО погибли из-за длительного перехода через Обскую губу. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте агропромышленного комплекса и в муниципальном оленеводческом предприятии «Ярсалинское».
«После длительного перехода через Обскую губу часть ослабленных оленей не выдержала и погибла. Это на самом деле естественный процесс, такое случается в каждом оленеводческом хозяйстве», — сообщили корреспонденту URA.RU в АПК.
Падеж оленей случился на территории МОП «Ярсалинское». Сотрудники предприятия корреспонденту агентства также сообщили, что животные погибли из-за истощения. «Поголовье здорово, проблем нет», — прокомментировали в МОП.
Ранее URA.RU сообщало, что в январе 2025 года на территории Надымского района произошел падеж 31 северного оленя. При этом предприятие не обеспечило надлежащее хранение биологических отходов до момента их утилизации, за то руководство предприятия получило от природоохранного прокурора представление, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
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