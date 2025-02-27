Россия и Турция увеличат товарооборот в два раза

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Россия и Турция собираются увеличить товарооборот до 100 миллиардов долларов, заявил Куртулмуш
Россия и Турция собираются увеличить товарооборот до 100 миллиардов долларов, заявил Куртулмуш Фото:

Россия и Турция поставили перед собой цель увеличить объем товарооборота с 54 до 100 миллиардов долларов ежегодно. Об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.

«Товарооборот между Турцией и Россией превышает 54 миллиарда долларов, но этого недостаточно. Нашей общей целью будет объем торговли в 100 миллиардов долларов», — сказал Нуман Куртулмуш после переговоров со спикером Совфеда РФ Валентиной Матвиенко. Его слова передает ТАСС. Также Куртулмуш выразил надежду, что поставленная цель будет достигнута в ближайшем будущем.

Кроме того, председатель высоко оценил уровень сотрудничества между Анкарой и Москвой в различных сферах, включая образование, культуру, туризм и энергетику. Он также выразил надежду на запуск первого реактора АЭС «Аккую», которую строит Росатом в Турции, к концу 2025 года.

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Россия и Турция поставили перед собой цель увеличить объем товарооборота с 54 до 100 миллиардов долларов ежегодно. Об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш. «Товарооборот между Турцией и Россией превышает 54 миллиарда долларов, но этого недостаточно. Нашей общей целью будет объем торговли в 100 миллиардов долларов», — сказал Нуман Куртулмуш после переговоров со спикером Совфеда РФ Валентиной Матвиенко. Его слова передает ТАСС. Также Куртулмуш выразил надежду, что поставленная цель будет достигнута в ближайшем будущем. Кроме того, председатель высоко оценил уровень сотрудничества между Анкарой и Москвой в различных сферах, включая образование, культуру, туризм и энергетику. Он также выразил надежду на запуск первого реактора АЭС «Аккую», которую строит Росатом в Турции, к концу 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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