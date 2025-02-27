Украинский батальон спецназа внесен в перечень террористов

Росфинмониторинг РФ добавил второй батальон спецназа «Донбасс» национальной гвардии Украины в список террористических и экстремистских организаций. Данные об этом обновлении появились в официальной базе ведомства.
«Террористическое сообщество Второй батальон специального назначения Донбасс 15-го отдельного славянского полка национальной гвардии Украины (войсковая часть 3035)», — написали в telegram-канале с обновлениями перечня террористов и экстремистов. Обновление перечня произошло 27 февраля в 17:00 по МСК.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.