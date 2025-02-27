Украинский батальон спецназа внесен в перечень террористов

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Батальон нацгвардии Украины включен в перечень экстремистов и террористов
Батальон нацгвардии Украины включен в перечень экстремистов и террористов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Росфинмониторинг РФ добавил второй батальон спецназа «Донбасс» национальной гвардии Украины в список террористических и экстремистских организаций. Данные об этом обновлении появились в официальной базе ведомства.

«Террористическое сообщество Второй батальон специального назначения Донбасс 15-го отдельного славянского полка национальной гвардии Украины (войсковая часть 3035)», — написали в telegram-канале с обновлениями перечня террористов и экстремистов. Обновление перечня произошло 27 февраля в 17:00 по МСК. 

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Росфинмониторинг РФ добавил второй батальон спецназа «Донбасс» национальной гвардии Украины в список террористических и экстремистских организаций. Данные об этом обновлении появились в официальной базе ведомства. «Террористическое сообщество Второй батальон специального назначения Донбасс 15-го отдельного славянского полка национальной гвардии Украины (войсковая часть 3035)», — написали в telegram-канале с обновлениями перечня террористов и экстремистов. Обновление перечня произошло 27 февраля в 17:00 по МСК. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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