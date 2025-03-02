Подросток из ЯНАО потерял в Telegram более 200 тысяч рублей

Подросток из ЯНАО отдал мошенникам более 200 тысяч рублей. Школьник думал, что сможет заработать через чат-бот в Telegram, сообщила окружная кибердружина.
«16-летний парень из Ноябрьска решил начать путь инвестора, в этом ему целый месяц помогал новый знакомый из Telegram. Школьник думал, что через чат-бот CoinEX сможет заработать, но вместо этого лишился 220 000 рублей — перевел на чужие номера», — написали в telegram-канале «Кибер Ямал».
Недавно стало известно о новом методе афер, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников поддержки Telegram и предлагают «решить проблему» с учетной записью, в результате чего пользователи теряют контроль над своими аккаунтами. Эксперты настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и активировать двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты.
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