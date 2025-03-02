02 марта 2025
01 марта 2025

Подросток из ЯНАО потерял в Telegram более 200 тысяч рублей

Школьник из Ноябрьска перевел на счета кибермошенников 220 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток думал, что заработает в telegram-чатах
Подросток думал, что заработает в telegram-чатах Фото:

Подросток из ЯНАО отдал мошенникам более 200 тысяч рублей. Школьник думал, что сможет заработать через чат-бот в Telegram, сообщила окружная кибердружина. 

«16-летний парень из Ноябрьска решил начать путь инвестора, в этом ему целый месяц помогал новый знакомый из Telegram. Школьник думал, что через чат-бот CoinEX сможет заработать, но вместо этого лишился 220 000 рублей — перевел на чужие номера», — написали в telegram-канале «Кибер Ямал».

Недавно стало известно о новом методе афер, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников поддержки Telegram и предлагают «решить проблему» с учетной записью, в результате чего пользователи теряют контроль над своими аккаунтами. Эксперты настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и активировать двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты.

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Подросток из ЯНАО отдал мошенникам более 200 тысяч рублей. Школьник думал, что сможет заработать через чат-бот в Telegram, сообщила окружная кибердружина.  «16-летний парень из Ноябрьска решил начать путь инвестора, в этом ему целый месяц помогал новый знакомый из Telegram. Школьник думал, что через чат-бот CoinEX сможет заработать, но вместо этого лишился 220 000 рублей — перевел на чужие номера», — написали в telegram-канале «Кибер Ямал». Недавно стало известно о новом методе афер, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников поддержки Telegram и предлагают «решить проблему» с учетной записью, в результате чего пользователи теряют контроль над своими аккаунтами. Эксперты настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и активировать двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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